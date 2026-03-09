Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
E papritur! Ndahet nga jeta në aeroportin e Stambollit ish-drejtori sportiv i Vllaznisë, Engin Firat
Transmetuar më 09-03-2026, 18:37

Ish-drejtori sportiv i Vllaznisë, Engin Firat, ndërroi jetë pas një arresti kardiak në aeroportin e Stambollit. 55-vjeçari po priste fluturimin për në Adana, kur papritur rrëzohet në tokë, duke shkaktuar panik tek udhëtarët e tjerë.

Klubi i Vllaznisë ka shprehur ngushëllimet më të thella familjes dhe të afërmve të Firat:

“Me keqardhje mësuam ditën e sotme ndarjen e parakohshme nga jeta të ish-drejtorit sportiv të klubit tonë, Engin Firat. Vllaznia qëndron pranë familjes dhe të të dashurve të tij, duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta për këtë humbje të madhe. Prehu në paqe, Engin Firat.”

Gjatë karrierës së tij, Firat ka qenë ndihmës trajner i përfaqësueses së Iranit, si dhe ka drejtuar ekipet kombëtare të Moldavisë dhe Kenias, duke lënë një gjurmë të thellë në futbollin ndërkombëtar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...