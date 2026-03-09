E papritur! Ndahet nga jeta në aeroportin e Stambollit ish-drejtori sportiv i Vllaznisë, Engin Firat

Ish-drejtori sportiv i Vllaznisë, Engin Firat, ndërroi jetë pas një arresti kardiak në aeroportin e Stambollit. 55-vjeçari po priste fluturimin për në Adana, kur papritur rrëzohet në tokë, duke shkaktuar panik tek udhëtarët e tjerë.
Klubi i Vllaznisë ka shprehur ngushëllimet më të thella familjes dhe të afërmve të Firat:
“Me keqardhje mësuam ditën e sotme ndarjen e parakohshme nga jeta të ish-drejtorit sportiv të klubit tonë, Engin Firat. Vllaznia qëndron pranë familjes dhe të të dashurve të tij, duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta për këtë humbje të madhe. Prehu në paqe, Engin Firat.”
Gjatë karrierës së tij, Firat ka qenë ndihmës trajner i përfaqësueses së Iranit, si dhe ka drejtuar ekipet kombëtare të Moldavisë dhe Kenias, duke lënë një gjurmë të thellë në futbollin ndërkombëtar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd