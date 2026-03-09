Gjykata Kushtetuese “ngrin” dekretin e Vjosa Osmanit për shpërndarjen e Parlamentit

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka vendosur një masë të përkohshme deri më 31 mars lidhur me dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës.
Sipas vendimit, masa ndalon çdo veprim të Osmanit lidhur me dekretin e 6 marsit dhe çdo veprim të Kuvendit derisa masa e përkohshme të jetë në fuqi. Gjykata e arsyeton vendimin duke thënë se qëllimi është parandalimi i dëmit të pariparueshëm për rendin kushtetues dhe funksionimin demokratik të institucioneve kyç në Kosovë.
Ky vendim do të thotë se Osmani nuk mund të shpallë datën e zgjedhjeve të reja për sa kohë masa është në fuqi, pas kontestimit të dekretit nga Lëvizja Vetëvendosje, partia në pushtet e kryeministrit Albin Kurti.
Rrethanat që çuan në vendimin e Kushtetueses
Në seancën e 5 marsit, Lëvizja Vetëvendosje propozoi dy kandidatë për president: Glauk Konjufcën dhe Fatmire Kollçaku-Mullhaxhën, pasi bisedimet me partitë kryesore opozitare për një emër konsensual nuk dhanë rezultat.
Seanca u ndërpre për mungesë kuorumi, pasi partitë opozitare u larguan.
Një ditë më pas, Osmani shpërndau Kuvendin dhe mbajti një takim me partitë politike për të diskutuar datën e zgjedhjeve të parakohshme. Në takim morën pjesë kryetarët e partive opozitare, por jo partia e kryeministrit Kurti.
Osmani argumentoi se 5 marsi ishte afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të ri, duke pasur parasysh përfundimin e mandatit të saj më 4 prill.
Partia në pushtet kundërshtoi dekretin, duke argumentuar se procedurat për zgjedhjen e presidentit kishin nisur më 5 mars dhe afati ligjor prej 60 ditësh për finalizimin e procesit nuk ishte shkelur, prandaj edhe u ankua në Kushtetuese.
Rregullat për zgjedhjen e presidentit
Presidenti i Kosovës zgjidhet me dy të tretat e votave në dy rundet e para, ose me 61 vota në rundin e tretë, ndërsa për të mbajtur seancën nevojiten 80 deputetë në sallë. Partitë opozitare kërkonin një figurë konsensuale, ndërsa Osmani synonte një mandat të dytë, por emri i saj nuk u propozua nga asnjë parti.
