SPAK shtrihet edhe në Kosovë, ekipe të përbashkëta hetimore për çështje penale

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Prokuroria Speciale e Kosovës do të krijojnë ekipe të përbashkëta hetimore për çështje penale.
Marrëveshja për krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore u firmos sot në Prishtinë gjatë një takimi mes delegacionit të Shqipërisë dhe atij të Kosovës.
Ekipi i SPAK kryesohej nga Klodjan Braho, dhe përbëhej nga ish-drejtuesi i SPAK, Altin Dumani, si dhe prokurorja në EUROJUST, Fatjona Memçaj.
Delegacioni i Kosovës udhëhiqej nga Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Agron Qalaj, i shoqëruar nga prokurorët në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, dhe Laura Pula si dhe nga kryeprokurori i Prokurorisë Speciale, Blerim Isufaj.
Gjatë bisedës, të dyja palët konfirmuan angazhimin e përbashkët institucional në funksion të forcimit të sundimit të ligjit në të dyja anët e kufurit, si dhe diskutuan për ngritjen e nivelit të bashkëpunimit, koordinimin dhe efikasitetin në luftën kundër krimit në të dyja vendet.
Në fokus ishte edhe bashkëpunimi mes dy prokurorive për hetimet penale dhe çështjet që prekin të dy vendet.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd