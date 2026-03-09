E papritur në BBV! Rogerti puth Juelën dhe thotë se rrezikon divorcin

Në Big Brother VIP 5, banori Rogerti ka surprizuar të gjithë teksa komentonte dasmën e konkurrentëve Selin dhe Gimbo. Ai i përshkroi puthjet e çiftit si “çaste 12-vjeçare” dhe pyeti pse nuk flenë në një krevat tani që janë martuar.
Gjatë komentit të tij, Rogerti tha se edhe ai rrezikon divorcin nga gruaja dhe puthi Juelën në cep të buzës, duke e krahasuar me mënyrën si Selin dhe Gimbo shfaqnin afeksionin e tyre. “Kapa Selin dhe Gimbo duke u puthur cepave të buzës. Edhe unë që jam burrë i martuar, rrezikoj divorcin dhe e putha Juelën në cep të buzës si ata. Se ato sapo janë martuar. A ka më marrëzi? Ose puthu tamam, ose rrini në terezi tuaj dhe mos na shisni këtë falsitet,” u shpreh Rogerti.
Banori nuk ishte i ftuar në dasmën e organizuar të enjten e kaluar dhe u ftua vetëm përmes një letre për ta ndjekur nga televizori. Megjithatë, ai u paraqit në ceremoni, kundërshtoi dasmën që e quajti “false”, dhe përfundoi duke prishur dekorin dhe hedhur tortën në tokë, duke shkaktuar rrëmujë në shtëpi.
