Të shtëna me armë pas ndjekjes nga policia në Shkodër. Autori largohet në drejtim të paditur

Të shtëna me armë në Shkodër. Sipas policisër, ngjarja ndodhi rreth orës 15:10 në lagjen “Guerrile”, ku shërbimet e policisë gjatë patrullimit i kanë bërë shenjë ndalimi një automjeti me të cilin lëviznin dy persona, me qëllim kryerjen e kontrolleve.
Drejtuesi i automjetit nuk iu bind urdhrit të punonjësve të policisë dhe shtoi shpejtësinë e lëvizjes, duke kryer edhe manovra të rrezikshme në rrugë. Për këtë arsye, patrullat e policisë iu vunë në ndjekje automjetit.
Gjatë ndjekjes, dyshohet se pasagjeri i automjetit ka qëlluar një herë në ajër me armë zjarri dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes.
Shërbimet e policisë kanë arritur të kapin drejtuesin e automjetit, ndërsa vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e pasagjerit që dyshohet se qëlloi me armë.
Ndërkohë, grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.
