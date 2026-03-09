Von der Leyen: Ballkani Perëndimor të afrohet me BE-në që tani, rendi i vjetër botëror nuk kthehet më

Presidentja e Ursula von der Leyen deklaroi se rendi i vjetër botëror ka rënë dhe nuk pritet të rikthehet më, duke theksuar se Europa duhet të përshtatet me realitetin e ri global.
Në një deklaratë publike, presidentja e Komisionit Europian theksoi se Europa nuk mund të mbështetet më te sistemi i vjetër ndërkombëtar për të mbrojtur interesat e saj.
“Europa nuk mund të jetë më një kujdestare e rendit të vjetër botëror, sepse bëhet fjalë për një botë që ka ikur dhe nuk do të kthehet më. Ne gjithmonë do ta mbrojmë dhe mbështesim sistemin e bazuar në rregulla që ndihmuam të ndërtohej me aleatët tanë, por nuk mund të mbështetemi më tek ai si e vetmja mënyrë për të mbrojtur interesat tona”, u shpreh ajo.
Duke folur për zhvillimet në Iran, Von der Leyen tha se ekzistojnë pikëpamje të ndryshme nëse konflikti është një luftë e zgjedhur apo e domosdoshme, por theksoi se Europa duhet të fokusohet tek realiteti i situatës.
Ajo shtoi se nuk duhet të ketë simpati për regjimin iranian dhe se Europa duhet të jetë e përgatitur të projektojë fuqinë e saj në mënyrë më të vendosur.
Presidentja e Komisionit Europian theksoi gjithashtu se Bashkimi Evropian duhet të përshpejtojë afrimin e vendeve të tjera me unionin, duke përfshirë Ballkani Perëndimor, Moldavia dhe Ukraina.
Sipas saj, zgjerimi i BE-së nuk është çështje ideologjike, por një interes dhe domosdoshmëri për sigurinë e përbashkët europiane. “Ne duhet të jemi të përgatitur për të përmbushur detyrat tona sapo të vijë momenti i duhur”, përfundoi ajo.
