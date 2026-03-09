Lëshohet një raketë e dytë në Turqi, NATO: E hodhi Irani! Teherani: Mos gënjeni!

Sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s kanë interceptuar një raketë të lëshuar nga Irani në drejtim të Turqisë, njoftoi Ministria turke e Mbrojtjes. Sipas autoriteteve në Ankara, nga incidenti nuk u raportuan viktima, ndërsa pjesë të raketës ranë pranë qytetit Gaziantep.
Në një deklaratë zyrtare, ministria bëri të ditur se raketa balistike u shkatërrua pjesërisht nga sistemet mbrojtëse të NATO-s të vendosura në Mesdheun lindor. Fragmente të municioneve ranë në zona të pabanuara dhe fusha të zbrazëta në rajonin e Gaziantepit, në juglindje të Turqisë.
Sipas autoriteteve turke, sistemet e mbrojtjes ajrore reaguan pasi raketa balistike u identifikua duke u drejtuar drejt hapësirës ajrore turke.
"Një raketë balistike, e zbuluar se është lëshuar nga Irani dhe që po shkon drejt vendit tonë, u neutralizua në kohën e duhur nga elementët e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në qiellin e rrethit Şahinbey të Gaziantepit. Nuk pati viktima ose të lënduar në incident.
Është me rëndësi të madhe që tensioni në rajon të mos përshkallëzohet më tej dhe që konfliktet të mos përhapen në një zonë më të gjerë. Ne përsërisim edhe një herë fuqishëm paralajmërimin tonë për të gjitha palët, veçanërisht Iranin, që të përmbahen nga veprimet që rrezikojnë sigurinë rajonale dhe civilët."
Ndërkohë, Irani e mohoi përfshirjen në këtë incident. Teherani deklaroi se nuk ka lëshuar asnjë raketë në drejtim të territorit turk.
Në reagimin e saj zyrtar, Ankaraja theksoi se Turqia i kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe ruajtjes së stabilitetit rajonal.
"Megjithatë, ne theksojmë edhe një herë se të gjitha hapat e nevojshëm do të ndërmerren me vendosmëri dhe pa hezitim kundër çdo kërcënimi të drejtuar ndaj territorit dhe hapësirës ajrore të vendit tonë. I kujtojmë të gjithëve se vënia në dukje e paralajmërimeve të Turqisë në këtë drejtim është në interesin e të gjithëve."
