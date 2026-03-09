Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Berat: Arrestohet një person. Sekuestrohen mijëra euro dhe valuta të huaja
Transmetuar më 09-03-2026, 14:35

Një operacion i Policisë së Shtetit ka goditur një rast të dyshuar të pastrimit të produkteve të veprës penale në Berat.

Aksioni u zhvillua nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare në Drejtoria Vendore e Policisë Berat, të cilët finalizuan operacionin policor të koduar “Produkti”.

Gjatë kontrolleve të ushtruara në automjetin dhe në banesën e një shtetasi në Berat, policia arrestoi në flagrancë K. K., 67 vjeç, banues në qytet.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan:

54 890 euro

2020 paund britanikë

1850 dollarë amerikanë

2850 franga

1 automjet

1 aparat celular

Sipas hetuesve, këto shuma monetare dyshohet se rrjedhin nga veprimtari të kundërligjshme.

Policia bëri të ditur se hetimet po vazhdojnë për:

dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale,

identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet.

Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...