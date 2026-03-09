Berat: Arrestohet një person. Sekuestrohen mijëra euro dhe valuta të huaja

Një operacion i Policisë së Shtetit ka goditur një rast të dyshuar të pastrimit të produkteve të veprës penale në Berat.
Aksioni u zhvillua nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare në Drejtoria Vendore e Policisë Berat, të cilët finalizuan operacionin policor të koduar “Produkti”.
Gjatë kontrolleve të ushtruara në automjetin dhe në banesën e një shtetasi në Berat, policia arrestoi në flagrancë K. K., 67 vjeç, banues në qytet.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan:
54 890 euro
2020 paund britanikë
1850 dollarë amerikanë
2850 franga
1 automjet
1 aparat celular
Sipas hetuesve, këto shuma monetare dyshohet se rrjedhin nga veprimtari të kundërligjshme.
Policia bëri të ditur se hetimet po vazhdojnë për:
dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale,
identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.
