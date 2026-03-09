Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
EMRI/ Aksidentoi për vdekje 39-vjeçaren, arrestohet drejtuesi i mjetit!
Transmetuar më 09-03-2026, 14:32

Arrestohet drejtuesi i mjetit që shkaktoi aksidentin fatal në aksin Levan-Tepelenë

Policia ka arrestuar 57-vjeçarin Pëllumb Muska, i cili dyshohet se shkaktoi aksidentin fatal ku humbi jetën 39-vjeçarja Nertila Abazaj.

Ngjarja ndodhi një ditë më parë në aksin rrugor Levan–Tepelenë, në kryqëzimin që lidh fshatin Varibop me autostradën.

57-vjeçari është arrestuar për veprën penale “Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor” me pasojë vdekjen.

Ai drejtonte furgonin që u përplas me automjetin e 39-vjeçares.

Përplasja ndodhi në momentin kur makina e Abazajt doli nga rruga për të hyrë në autostradë.

Nertila Abazaj humbi jetën në vendngjarje.

Drejtuesi i furgonit Pëllumb Muska dhe pasagjeri Sadik Rama mbetën të plagosur dhe ndodhen në spital, por sipas mjekëve janë jashtë rrezikut për jetën.

Policia vijon hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e aksidentit

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...