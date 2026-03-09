Berisha reagon ndaj vendimit të PS për Ballukun: Tani i përket sovranit të vendosë!

Kryetari i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, ka reaguar ashpër ndaj vendimit të Partia Socialiste e Shqipërisë për të mbrojtur ish-ministren e Infrastrukturës, Belinda Balluku, duke theksuar se zgjidhja për drejtësinë dhe përgjegjësinë politike i takon qytetarëve.
Në një konferencë për mediat, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për përfshirje në të gjitha aferat dhe koncesionet korruptive në vend, duke përmendur si shembull edhe Portin e Durrësit, të cilin sipas tij e “shkatërroi” dhe tani po përpiqet ta rindërtojë me interesa që favorizojnë partnerë të huaj kundër interesave strategjike të Shqipërisë.
“Është sovrani ai që duhet të ndërhyjë me të gjitha mjetet kushtetuese demokratike për të bërë të mundur ushtrimin e pushtetit nga pushteti gjyqësor. Fjala është vetëm e qytetarëve”, tha Berisha, duke bërë thirrje për pjesëmarrje aktive qytetare dhe respektim të shtetit ligjor.
Ai gjithashtu kritikoi qeverinë për kontrollin mbi Parlamentin dhe drejtësinë, duke theksuar se sipas tij, politika aktuale garanton që vjedhja nga qeveritarët të mos ndëshkohet. Berisha paralajmëroi qytetarët për një protestë masive më 12 mars, të cilën e përshkroi si “kryengritjen paqësore më të fuqishme që ka njohur vendi”.
Deklaratat e tij pasqyrojnë tensionin e madh politik në vend, ndërsa vendimi i PS për të mos lejuar arrestimin e Ballukut ka nxitur një përplasje të hapur midis qeverisë dhe opozitës.
