SPAK publikon bilancin e vitit 2025: 45 milionë euro pasuri të sekuestruara, kriptomonedha dhe zyrtarë të lartë nën hetim

Raporti vjetor i SPAK për vitin 2025 tregon një rritje të ndjeshme të aktivitetit ndaj korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar. Struktura e Posaçme ka arritur rezultate rekord, duke sekuestruar pasuri me vlerë totale 45.4 milionë euro dhe duke hetuar figura të larta politike dhe zyrtarë të rëndësishëm.
Pjesa dërrmuese e kësaj shume, rreth 43.5 milionë euro, janë pasuri të sekuestruara që presin vendimet përfundimtare. Raporti nxjerr në pah një sërë sfidash dhe nevojash për përmirësim të funksionimit të institucionit:
Hetimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit – Retorika politike dhe mediatike mund të ndikojë në perceptimin publik dhe në autoritetin e SPAK, duke rritur kërcënimet nga krimi i organizuar. Ndërhyrjet me natyrë ligjore ose politike mund të rrezikojnë pavarësinë e institucionit.
Statusi i prokurorëve pas përfundimit të mandatit – Mospërcaktimi ligjor kërcënon vijimësinë e hetimeve dhe standardet profesionale.
Këshilltarët ligjor pranë SPAK – Mungesa e këshilltarëve me përvojë ndikon në cilësinë e hetimeve dhe ndjekjes së çështjeve deri në Gjykatën Kushtetuese.
Bashkëpunimi me institucionet publike – Nevojitet intensifikim i bashkëpunimit, sidomos me Policinë e Shtetit, për hetime më të koordinuara dhe efikase.
Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve (Case Management System) – Konsolidimi i moduleve ekzistuese dhe integrimi i funksionaliteteve të reja mbetet prioritet për monitorim më të mirë të progresit të çështjeve.
Njësia e analizës – Ngritja e një strukture të specializuar për hetime komplekse dhe raportime ndërkombëtare kërkon bashkëpunim me ekspertë ndërkombëtarë.
Specialisti Ndërlidhës – Pozicioni aktual nuk përputhet plotësisht me funksionet e përcaktuara me ligjin, duke e bërë të nevojshme përcaktimin e qartë të kompetencave.
Shqyrtimi i kërkesave nga autoritetet e huaja – Mungesa e kompetencës për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja, përfshirë ekstradimin, pengon vijimësinë e hetimeve dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.
Kompetenca e Gjykatave të Posaçme – Mungesa e kompetencës për ekzekutimin e vendimeve penale për subjektet e posaçme çon në trajtim nga gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm, duke zgjatur procedurat.
Ekstradimi/deportimi i shtetasve shqiptarë – Megjithë përmirësimet me disa shtete, procesi mbetet sfidues dhe kërkon marrëveshje dypalëshe për ekzekutimin e vendimeve jashtë vendit.
Raporti i SPAK nënvizon se, pavarësisht sfidave, institucioni ka rritur ndjeshëm efektivitetin në hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke vendosur një standard të lartë për drejtësinë në Shqipëri.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd