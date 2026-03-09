Fjalët e fundit të Ramës për Ballukun: ‘Në betejën me drejtësinë ke vetëm avokatët e tu’!

Tiranë- Në përfundim të fjalës së tij për mbi një orë para Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama falënderoi ish-zëvendëskryeministren Belinda Balluku për gjashtë vitet e drejtimit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe komentoi situatën e krijuar pas kërkesës së SPAK për arrestimin e saj.
Rama theksoi se kërkesa e Prokurorisë së Posaçme nuk është e mbështetur nga prova të mjaftueshme dhe se ish-ministrja, tashmë vetëm deputete, do të përballet me çështjen ligjore me ndihmën e avokatëve të saj.
“E falënderoj Belindën për punën e madhe që bëri në detyrat që i besova për gjashtë vite me radhë dhe i uroj fatin që meriton, cilido qoftë ai, në betejën ligjore për të cilën do të ketë në krah vetëm avokatët e saj,” deklaroi Rama.
Kryeministri gjithashtu kërkoi ndjesë për mospranimin e tre dorëheqjeve të dorëzuara nga Balluku gjatë mandatit të saj, duke sqaruar se kjo ishte për të ruajtur pavarësinë e institucionit dhe për të respektuar parimet e drejtësisë dhe të ekzekutivit.
“Ju e dini që pavarësia e pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ është thelbësore. Pushteti këtu buron nga vota e popullit dhe kjo do të jetë e patolerueshme sa të jem unë në këtë detyrë,” përfundoi Rama, duke nënvizuar rëndësinë e respektimit të ligjit dhe procedurave, pavarësisht presionit politik apo mediatik.
Ky qëndrim i kryeministrit vijon debatet intensive për imunitetin dhe masën e sigurisë ndaj Ballukut, ndërsa PS-ja ka refuzuar kërkesën e SPAK për arrestim.
