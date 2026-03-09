Rama sfidon SPAK: Nëse nuk hetoni “21 Janarin”, hapni dosjen e privatizimit të 4 hidrocentraleve

Kryeministri Edi Rama ka lëshuar akuza dhe sfida të reja ndaj SPAK, duke kërkuar hetim për privatizimin e katër hidrocentraleve gjatë qeverisjes së Sali Berisha.
Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e kryesisë së Partia Socialiste e Shqipërisë, Rama deklaroi se nëse Prokuroria e Posaçme dëshiron të luftojë korrupsionin, duhet të hetojë privatizimin e hidrocentraleve Hidrocentrali i Shkopetit, Hidrocentrali i Ulëzës, Hidrocentrali i Bistrica 1 dhe Hidrocentrali i Bistrica 2.
Sipas tij, këto hidrocentrale janë privatizuar në mënyrë të padrejtë si formë kompensimi për rimbursimin e TVSH-së ndaj një kompanie private.
Rama theksoi gjithashtu se SPAK nuk ka arritur të ngrejë akuza për ngjarjen e Protesta e 21 Janarit 2011, duke sugjeruar se nëse nuk ka forcë për këtë çështje, të paktën duhet të hetojë privatizimet e kryera në atë periudhë.
“Ka ndodhur shkatërrimi total i sistemit të shpërndarjes. E dyta, privatizimi kriminal i katër hidrocentraleve. Nëse duan të luftojnë korrupsionin, të shkojnë dhe të marrin dosjen e këtyre katër veprave të ndërtuara nga populli dhe që i takonin popullit”, u shpreh Rama.
Deklaratat e kryeministrit pritet të shtojnë më tej tensionet politike dhe debatet mes qeverisë, opozitës dhe institucioneve të drejtësisë në vend.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd