Tre vjedhje në tre ditë, arrestohet i riu

Një 36-vjeçar u arrestua nga policia e Tiranës pasi dyshohet se kreu tre vjedhje në vetëm tre ditë. Sipas informacioneve zyrtare, i riu kishte precedentë penalë për të njëjtën vepër.
Policia njofton se:
Më 6 mars 2026, ai ka vjedhur një bicikletë elektrike në Rrugën e Kavajës.
Më 7 mars 2026, ka vjedhur një varëse nga një shtetase në Bulevardin “Gjergj Fishta”.
Më 8 mars 2026, ka marrë portofolin e një shtetasi në rrugën “Avni Rustemi”.
Autori i dyshuar, identifikuar si M. K., 36 vjeç, banues në Tiranë, u vu në pranga pas hetimeve intensive të policisë.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.
