PS refuzon arrestimin e Ballukut, reagon Edi Rama: ‘Akuzë pa bazë reale’

Pas leximit të raportit të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, ku u vendos refuzimi i kërkesës së SPAK për arrestimin e ish-zëvendëskryeministres Belinda Balluku, ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit socialist.
Rama theksoi se qëndrimi i PS-së është i qartë dhe publik: kërkesa e SPAK nuk ka mbështetje të mjaftueshme ligjore dhe nuk ka ndodhur asnjë shkelje flagrante.
“Sot jemi këtu që të shpallim publikisht qëndrimin tonë lidhur me kërkesën e SPAK për kufizimin e lirisë së Belinda Ballukut. Ndaj saj nuk ka një akuzë për vjedhje, korrupsion apo ndonjë vepër penale të kryer në flagrancë. Akuza mbështetet vetëm në dyshimin e arsyeshëm se në cilësinë e ish-ministres mund të ketë kryer veprën e mosbarazisë në tendera, bazuar në mesazhe të gjetura gjashtë vite më pas në celularin e një drejtori. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur kurrë,” deklaroi Rama.
Kryeministri nënvizoi se vendimi i PS-së reflekton seriozitetin e trajtimit të çështjes dhe ndarjen e qartë të politikës nga drejtësia, duke ruajtur parimet demokratike të procedurave parlamentare.
Raporti i PS-së, i prezantuar nga Ulsi Manja, konkludon se nuk ka elemente të mjaftueshme për të zëvendësuar masën aktuale të sigurisë – ndalimin e daljes jashtë vendit – me një masë më të rëndë, si arresti në burg apo në shtëpi, sipas parashikimeve ligjore.
Ky qëndrim vjen pas debatit të gjatë parlamentar mbi kërkesën e SPAK, duke vënë në fokus respektimin e procedurave ligjore dhe shmangien e politizimit të vendimeve.
