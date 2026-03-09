Kufizohen aplikimet për mësuesit, ndryshojnë rregullat e portalit ‘Mësues për Shqipërinë’ UDHËZIMI I PLOTË

Ministria e Arsimit ka miratuar ndryshime të reja ligjore që ndikojnë drejtpërdrejt në mënyrën se si do të kryhet punësimi i mësuesve në arsimin parauniversitar. Përmes një udhëzimi të ri janë përcaktuar rregulla të reja për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, duke vendosur kufizime të reja për aplikantët në lidhje me zonën ku mund të kërkojnë punë.
Aplikimet lidhen me vendbanimin
Ndryshimi më i rëndësishëm lidhet me zonën ku kandidatët mund të aplikojnë për vend pune. Sipas udhëzimit të ri, mësuesit që kërkojnë të punësohen do të mund të aplikojnë vetëm në Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar (DRAP) që përputhet me vendbanimin e tyre të përhershëm.
Brenda këtij rajoni, çdo kandidat ka të drejtë të përzgjedhë deri në tre Zyra Vendore të Arsimit Parauniversitar (ZVAP) ku dëshiron të punojë. Me këtë ndryshim kufizohet mundësia që kandidatët të aplikojnë në qarqe ose rajone të tjera jashtë zonës së tyre të banimit, siç ndodhte më parë.
Në udhëzim theksohet gjithashtu se të gjithë kandidatët, pavarësisht profilit apo lëndës që japin, do të trajtohen brenda të njëjtit rajon arsimor DRAP, duke synuar një organizim më të qartë dhe më të kontrolluar të procesit të punësimit.
Ndryshime në strukturën institucionale
Dokumenti i ri zyrtar sjell edhe një ndryshim në emërtimin e institucionit përgjegjës. Në të gjitha aktet ligjore, termi “Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS)” zëvendësohet me “Ministria e Arsimit (MA)”, duke reflektuar ndarjen e sektorit të sportit nga ky dikaster.
Po ashtu është ripërcaktuar edhe roli i portalit “Mësues për Shqipërinë”. Platforma tashmë përkufizohet zyrtarisht si një instrument për punësimin e mësuesve bazuar në meritë, transparencë, mundësi të barabarta dhe në planifikimin efikas të burimeve njerëzore në sistemin arsimor.
Udhëzimi i ri është firmosur me delegim nga zëvendësministrja e Arsimit, Orjana Osmani, dhe ka hyrë menjëherë në fuqi. Zbatimi i tij u është ngarkuar të gjitha Drejtorive Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Zyrave Vendore të Arsimit dhe shkollave publike në të gjithë vendin.
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT
Nr. 1697 Prot.
Tiranë, më 26.02.2026
UDHËZIM Nr. 4, datë 26.02.2026 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 8, DATË 3.5.2024 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT, TË PEZULLIMIT DHE TË LARGIMIT TË MËSUESIT NGA NJË VEND PUNE, SI DHE ADMINISTRIMIT TË PORTALIT ‘MËSUES PËR SHQIPËRINË’”
Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, pikës 4 të nenit 60 të ligjit nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe urdhrit nr. 578, datë 11.11.2025, “Për delegimin e kompetencave dhe caktimin e detyrave të zëvendësministrit të arsimit”, znj. Orjana Osmani,
UDHËZOJ:
Në udhëzimin nr. 8, datë 3.5.2024 “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe administrimit të portalit ‘Mësues për Shqipërinë’”, i ndryshuar, bëhen ndryshimet si më poshtë:
a) Kudo në udhëzim togfjalëshi “Ministria e Arsimit dhe Sportit” dhe akronimi “MAS” të zëvendësohen me fjalët “Ministria e Arsimit” dhe “MA”.
b) Pika 3, Kreu I, ndryshon si më poshtë:
“3. Portali ‘Mësues për Shqipërinë’ krijohet për punësimin e mësuesve në arsimin parauniversitar bazuar në meritë, transparencë, shanse të barabarta dhe në planifikimin me efikasitet të burimeve njerëzore”.
c) Pika 5, Kreu III, ndryshon si më poshtë:
“5. Kandidati aplikon në DRAP-në ku ka vendbanimin e përhershëm. Ai ka të drejtë të përzgjedhë deri në tri ZVAP ku dëshiron të punësohet, brenda DRAP-it ku ka vendbanimin e përhershëm”.
ç) Në pikën 12, të Kreut IV pas togfjalëshit “të të gjitha profileve” të shtohet togfjalëshi “brenda të njëjtit DRAP”.
Ngarkohen për zbatimin e këtij udhëzimi, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, Qendra e Shërbimeve Arsimore, Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar, institucionet arsimore rajonale përgjegjëse për arsimin parauniversitar, institucionet arsimore vendore përgjegjëse për arsimin parauniversitar dhe institucionet arsimore parauniversitare publike.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSMINISTRI
ORJANA OSMANI
