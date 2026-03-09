Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gruaja e Erion Veliajt pret një fëmijë, avokati flet për mosparaqitjen në seancë
Transmetuar më 09-03-2026, 10:27

Ajola Xoxa mungon në seancën në GJKKO, avokati: Është shtatzënë dhe mjeku i ka ndaluar të paraqitet

Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës, Ajola Xoxa, nuk është paraqitur sot në seancën gjyqësore të zhvilluar në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), raporton noa.al.

Në sallën e gjyqit ishte i pranishëm vetëm avokati i saj mbrojtës, Maks Haxhia, i cili informoi trupën gjykuese se klientja e tij nuk mund të marrë pjesë në proces për arsye shëndetësore.

Sipas avokatit Haxhia, Ajola Xoxa është shtatzënë dhe mjeku i ka rekomanduar që të mos paraqitet në gjykatë për shkak të gjendjes së saj.

“Klientja ime ndodhet në pamundësi shëndetësore për të qenë e pranishme në seancë. Ajo është shtatzënë dhe mjeku i ka kufizuar lëvizjet duke e ndaluar të paraqitet në gjykatë. I kam kërkuar gjithashtu që të paraqesë edhe dokumentacionin mjekësor përkatës,” deklaroi avokati para trupës gjykuese.

Mësohet se gjykata pritet të shqyrtojë dokumentacionin mjekësor që do të paraqitet nga mbrojtja për të vlerësuar arsyet e mungesës së saj në seancë dhe për të vendosur mbi vijimin e procesit gjyqësor.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...