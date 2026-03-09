SPAK kërkon arrestimin e Ballukut/ Manja prezanton raportin e PS: Pretendimet për arratisje apo prishje provash janë hipotetike

Deputeti i Partisë Socialiste dhe anëtar i Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve, Ulsi Manja, prezantoi raportin lidhur me kërkesën e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) për dhënien e autorizimit për arrestimin e ish-zëvendëskryeministres Belinda Balluku.
Gjatë fjalës së tij para Grupit Parlamentar të PS-së, Manja deklaroi se pretendimet e SPAK për rrezikun e prishjes së provave apo arratisjes së Ballukut janë hipotetike, duke theksuar se ajo tashmë është shkarkuar nga funksionet qeveritare dhe ushtron vetëm detyrën e deputetes.
“Dorëzojmë sot raportin për kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e Belinda Ballukut. Falënderoj kolegët e mi në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve për trajtimin me seriozitet të kësaj çështjeje. Kemi diskutuar relacionin dhe pretendimet e palëve në Këshill dhe kemi arritur në një dakordësi për këtë raport”, u shpreh Manja.
Ai theksoi se situata institucionale ka ndryshuar që nga momenti i paraqitjes së kërkesës së prokurorisë.
“Sot që po diskutojmë këtë raport, kemi një realitet të ri institucional. Deputetja Balluku nuk ushtron më funksione në Këshillin e Ministrave. Për pasojë, masa e pezullimit nga detyra nuk prodhon më asnjë efekt juridik real”, tha ai.
Manja shtoi se argumentet e SPAK mbi të cilat mbështetet kërkesa për arrestim mbeten të paqarta dhe hipotetike.
“Edhe narrativa e SPAK, mbi të cilën është ndërtuar kërkesa, si rreziku i prishjes së provave apo arratisja, mbetet hipotetike. Kemi parë gjithashtu përpjekje për ta zhvendosur këtë çështje në një tribunal mediatik. Ndaj është e domosdoshme që ne, si shumicë parlamentare, të flasim qartë dhe të ndajmë politikën nga drejtësia dhe zhurmën nga faktet”, deklaroi ai.
Sipas Manjës, kërkesa e SPAK në rastin e Ballukut ndryshon nga rastet e tjera të paraqitura më parë në Kuvend për autorizimin e masave të sigurimit.
“Kjo nuk është një kërkesë për vendosjen e një mase sigurimi për herë të parë. Kuvendit i kërkohet të zëvendësojë një masë sigurimi personal që është aktualisht në fuqi, si ndalimi i daljes jashtë vendit, me një masë më të rëndë, atë të arrestit, për një çështje që SPAK po e heton që nga gushti i vitit 2024”, përfundoi ai.
