Apeli lë në fuqi vendimin për Ballukun

Gjykata e Apelit të Posaçëm lë në fuqi pezullimin nga detyra të ish-zv.kryeministres Belinda Balluku
Gjykata e Apelit të Posaçëm Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për pezullimin nga detyra të ish-zv.kryeministres dhe ish-ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.
Vendimi u mor pas shqyrtimit të kërkesës së paraqitur në kuadër të hetimeve të zhvilluara nga Prokuroria e Posaçme (SPAK). Apeli vendosi të konfirmojë masën e pezullimit nga detyra që ishte dhënë më herët nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë.
Megjithatë, gjatë seancës, SPAK sqaroi se në praktikë masa e pezullimit nuk ka më efekt, pasi Belinda Balluku nuk ushtron më funksion publik, pas shkarkimit nga detyra. Pavarësisht kësaj, prokuroria kërkoi që vendimi të lihej në fuqi në mënyrë formale, si pjesë e procedurës ligjore dhe për vijimin e procesit hetimor.
Masa e pezullimit ishte kërkuar për të shmangur çdo mundësi ndërhyrjeje në procesin hetimor ose ndikimi mbi provat dhe dëshmitarët gjatë kohës që hetimi ishte në zhvillim.
Çështja ndaj ish-zyrtares së lartë lidhet me hetime që po zhvillohen nga SPAK për dyshime mbi shkelje në ushtrimin e detyrës gjatë periudhës kur ajo drejtonte sektorin e energjisë dhe infrastrukturës. Prokuroria e Posaçme vijon mbledhjen e provave dhe verifikimin e dokumentacionit përkatës për të përcaktuar përgjegjësitë e mundshme ligjore.
Ndërkohë, vendimi i Apelit konfirmon që masa e sigurisë e dhënë më parë ishte e ligjshme, edhe pse aktualisht ajo nuk ka më efekt praktik për shkak të largimit të Ballukut nga funksioni publik. Hetimet për këtë çështje pritet të vijojnë në javët dhe muajt në vijim.
