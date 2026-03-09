Sulmi që vrau 175 nxënëse në Iran, provat që nxjerr Times hedhin poshtë Trampin

Tomahawk amerikan goditi bazën detare pranë shkollës iraniane, tregon video. Provat bien ndesh me pretendimin e Presidentit Trump se Irani ishte përgjegjës për një sulm në shkollë që vrau 175 nxënëse
Një video e publikuar së fundmi duket se tregon momentin kur një raketë amerikane godet një bazë detare pranë një shkolle fillore në Iran, duke shtuar dyshimet mbi versionin zyrtar të ngjarjes. Sipas raportimit të The New York Times, pamjet tregojnë një raketë Tomahawk që godet një objekt brenda bazës detare pranë shkollës Shajarah Tayyebeh në qytetin Minab më 28 shkurt.
Sipas të dhënave, në këtë sulm janë raportuar rreth 175 viktima, shumica prej tyre fëmijë. Videoja, e publikuar nga agjencia iraniane Mehr News dhe e verifikuar nga gazeta amerikane New York Times, tregon momentin kur raketa godet një ndërtesë të përshkruar si klinikë mjekësore brenda bazës së Gardës Revolucionare Islamike (IRGC).
Pamjet tregojnë gjithashtu re të mëdha tymi dhe pluhuri që ngrihen nga zona përreth shkollës, duke sugjeruar se ndërtesa e shkollës ishte goditur pak para sulmit në bazën detare. Analiza e The New York Times, e bazuar në imazhe satelitore, video të tjera dhe postime në rrjetet sociale, tregon se shkolla është dëmtuar rëndë gjatë sulmeve të kryera në të njëjtën kohë në zonë.
Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më herët se sulmi në shkollë ishte shkaktuar nga Irani. Kur u pyet nga gazetarët nëse Shtetet e Bashkuara kishin goditur shkollën, ai u përgjigj se, sipas tij, përgjegjësia ishte e Iranit, duke shtuar se armët iraniane shpesh janë të pasakta.
Nga ana tjetër, Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi se Pentagoni po zhvillon një hetim për incidentin, por theksoi se sipas tyre Irani është pala që ka shënjestruar civilët në konflikt.
Analiza e videos nga ekspertë të armëve dhe organizata kërkimore si Bellingcat tregon se raketa e përdorur duket të jetë një Tomahawk, një raketë lundruese me rreze të gjatë veprimi që përdoret nga marina amerikane. Këto raketa janë të programuara para lëshimit dhe mund të godasin objektiva me saktësi të lartë nga distanca deri në rreth 1,000 milje.
Sipas Departamentit amerikan të Mbrojtjes, raketat Tomahawk janë rreth 6 metra të gjata, me hapje krahësh rreth 2.6 metra dhe mbajnë një kokë shpërthyese me fuqi të barabartë me rreth 300 kilogramë TNT.
Zyrtarë të ushtrisë amerikane kanë konfirmuar se forcat e Shteteve të Bashkuara kanë kryer sulme në jug të Iranit në periudhën kur ndodhi incidenti. Gjenerali Dan Caine, kryetar i Shefave të Shtabit të Përbashkët, deklaroi se një grup sulmues i udhëhequr nga aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln kishte kryer sulme nga deti përgjatë bregdetit jugor të Iranit, përfshirë zonën pranë Ngushticës së Hormuzit.
Megjithatë, përcaktimi i saktë i asaj që ndodhi në Minab mbetet i vështirë, pasi në vendngjarje nuk janë gjetur fragmente të dukshme armësh dhe gazetarët ndërkombëtarë nuk kanë pasur akses të drejtpërdrejtë në zonë për të kryer verifikime të pavarura. Hetimet mbi incidentin dhe përgjegjësinë për goditjen e shkollës vijojnë ende.
