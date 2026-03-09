Tentativë për vrasje me bombë ndaj kryetarit të bashkisë së Nju Jorkut, Mamdani: Dy persona të arrestuar

Një incident i rëndë sigurie është parandaluar në Nju Jork, pasi autoritetet njoftuan se një plan për të vendosur pajisje shpërthyese pranë rezidencës së kryetarit të bashkisë, Zohran Mamdani, u zbulua dhe u neutralizua në kohë nga policia dhe FBI.
Sipas autoriteteve, dy të rinj, 18 dhe 19 vjeç, u arrestuan teksa përpiqeshin të vendosnin një pajisje të dyshuar shpërthyese jashtë Gracie Mansion, rezidencës zyrtare të kryetarit të bashkisë. Në momentin e incidentit, Mamdani dhe bashkëshortja e tij nuk ndodheshin në banesë dhe siguria e tyre nuk u rrezikua.
Ngjarja ndodhi gjatë një proteste që sipas autoriteteve kishte karakter anti-musliman. Në kuadër të operacionit të përbashkët mes Policisë së Nju Jorkut (NYPD) dhe Byrosë Federale të Hetimeve (FBI), në total u arrestuan gjashtë persona. Dy prej tyre dyshohet se kanë lidhje direkte me pajisjet e dyshuara shpërthyese.
Të dyshuarit kryesorë janë identifikuar si Amir Balat, 18 vjeç, dhe Ibrahim Nick, 19 vjeç. Hetuesit po analizojnë pajisjet e gjetura në vendngjarje për të përcaktuar nëse ato përmbanin materiale shpërthyese të vërteta dhe nëse ishin funksionale.
Megjithëse në rrjetet sociale incidenti është përshkruar si një tentativë për të sulmuar kryetarin e bashkisë, policia nuk e ka përdorur zyrtarisht këtë terminologji në deklaratat e saj dhe ka theksuar se hetimet janë ende në zhvillim.
Pas ngjarjes, autoritetet kanë rritur masat e sigurisë në disa zona të qytetit. Njësitë e policisë dhe agjencitë e inteligjencës po punojnë në koordinim për të identifikuar çdo kërcënim të mundshëm dhe për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd