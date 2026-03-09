Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama: Në orën 10:00 do të jemi live! PS merr sot vendimin për Ballukun
Transmetuar më 09-03-2026, 09:05

Grupi parlamentar i Partisë Socialiste pritet të zhvillojë sot një mbledhje për shqyrtimin e raportit të pesë anëtarëve socialistë në Këshillin e Mandateve, lidhur me kërkesën e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) për dhënien e autorizimit për kufizimin e lirisë së ish-zëvendëskryeministres, Belinda Balluku.

Në këtë mbledhje do të lexohet raporti i përgatitur nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste në Këshillin e Mandateve dhe do të diskutohet qëndrimi që grupi parlamentar do të mbajë ndaj kërkesës së prokurorit.

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar përmes rrjeteve sociale se mbledhja do të nisë në orën 10:00 dhe do të transmetohet drejtpërdrejt.

“Sot në orën 10:00 do të jemi LIVE në Grupin Parlamentar për marrjen e qëndrimit ndaj kërkesës së prokurorit për kufizimin e lirisë së Belinda Ballukut”, ka shkruar Rama në platformën X.

