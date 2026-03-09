Konflikti në Lindjen e Mesme trondit tregjet, nafta i afrohet 120 dollarëve për fuçi

Çmimet globale të naftës po shënojnë rritje të ndjeshme, ndërsa përshkallëzimi i konfliktit mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit ka rritur frikën për një ndërprerje të zgjatur të transportit detar në Ngushticën e Hormuzit. Një bllokim i kësaj rruge strategjike, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e furnizimit global me naftë, mund të çojë në rritje të ndjeshme të çmimeve për konsumatorët dhe bizneset në mbarë botën.
Tensionet kanë shtyrë çmimin e naftës drejt nivelit prej 120 dollarësh për fuçi për herë të parë që nga viti 2022, duke shkaktuar luhatje të forta në tregjet financiare ndërkombëtare. Në Korenë e Jugut, indeksi kryesor i bursës, KOSPI, aktivizoi mekanizmin e ashtuquajtur “ndërprerësi i qarkut”, pas një rënieje prej më shumë se 8%, duke detyruar pezullimin e tregtimit për 20 minuta.
Presioni më i madh u ndje te kompanitë e mëdha teknologjike të vendit. Aksionet e Samsung Electronics ranë me mbi 10%, ndërsa ato të SK Hynix pësuan një rënie prej 12.3%.
Tregjet e energjisë reaguan pasi disa vende të Lindjes së Mesme reduktuan prodhimin dhe u shtuan rreziqet për transportin detar në Ngushticën e Hormuzit. Kontratat e ardhshme të naftës Brent u rritën me 26.1%, duke arritur në 116.08 dollarë për fuçi, ndërsa kontratat e naftës amerikane WTI u rritën me 27.6%, në 116.03 dollarë për fuçi — rritja më e madhe njëditore që nga fundi i vitit 1988.
Analistët paralajmërojnë se, nëse tensionet vazhdojnë dhe rrjedha e naftës përmes ngushticës nuk rifillon, çmimet mund të kalojnë shpejt kufirin prej 120 deri në 130 dollarë për fuçi.
Ekspertët theksojnë se, edhe nëse konflikti përfundon shpejt, konsumatorët dhe bizneset mund të përballen me javë apo edhe muaj me çmime të larta të karburanteve.
