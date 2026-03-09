Zyrtare: Irani emëron Mojtaba Khamenein si liderin e ri suprem

Irani emëron Mojtaba Khamenein si liderin e ri suprem të vendit
Asambleja e Ekspertëve në Iran ka emëruar Mojtaba Khamenein si liderin e ri suprem të Republikës Islamike, duke pasuar babanë e tij, Ali Khamenein.
Sipas raportimeve të medias shtetërore Press TV, vendimi u mor pas vdekjes së Ali Khameneit, i cili u raportua se humbi jetën më 28 shkurt pas një sulmi ajror të kryer nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Mojtaba Khamenei, një klerik i rangut të mesëm dhe figurë me ndikim në qarqet politike dhe fetare të vendit, konsiderohet se ka lidhje të ngushta me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC). Emërimi i tij në krye të sistemit politik dhe fetar të Iranit shihet si një zhvillim i rëndësishëm për drejtimin e ardhshëm të vendit.
Autoritetet iraniane nuk kanë dhënë ende shumë detaje shtesë lidhur me procesin e zgjedhjes, por burime mediatike raportojnë se Asambleja e Ekspertëve u mblodh në mënyrë urgjente për të vendosur mbi pasardhësin e liderit të mëparshëm suprem.
