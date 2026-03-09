Banorët e Turqisë zgjohen nga një tërmet 5.1 ballë

Një lëkundje sizmike me magnitudë 5.1 është regjistruar në lagjen Buldan të provincës Denizli në Turqi. Sipas të dhënave të Autoritetit për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), tërmeti ndodhi në orën 09:21 dhe u ndje edhe në disa provinca përreth. Thellësia e tij është llogaritur rreth 7 kilometra.
Pas tërmetit, guvernatori i Denizlit, Yavuz Selim Köşger, reagoi përmes një deklarate në rrjetet sociale, duke bërë të ditur se institucionet përkatëse janë vënë menjëherë në lëvizje.
“Një tërmet me magnitudë 5.1 ka ndodhur me epiqendër në Buldan, në provincën tonë. Të gjitha njësitë përgjegjëse janë mobilizuar menjëherë dhe deri tani nuk janë raportuar pasoja negative”, deklaroi guvernatori Köşger.
Edhe Ministri i Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike, Murat Kurum, reagoi pas tërmetit duke shprehur solidaritet me banorët e zonës. Ai bëri të ditur se autoritetet do të vijojnë monitorimin e situatës.
“Mendimet tona janë me Denizlin. U shprehim solidaritetin të gjithë qytetarëve të prekur nga tërmeti me magnitudë 5.1 që ndodhi në Buldan dhe u ndje edhe në provincat përreth. Deri tani nuk ka raportime për incidente negative, por ekipet e drejtorisë sonë provinciale janë të gatshme të kryejnë vlerësimet e dëmeve nëse paraqitet nevoja”, u shpreh ministri Kurum.
