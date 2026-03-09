Paolo Fox: 3 shenjat më me fat në dashuri këtë javë (9–15 mars 2026)

Tre shenjat më me fat në dashuri këtë javë sipas Paolo Fox. Njëra mund të ndryshojë gjithçka në jetën e saj
Yjet e kësaj jave, nga 9 deri më 15 mars, sjellin energji të forta në fushën e ndjenjave për disa shenja të zodiakut. Venusi dhe pozicionet e tjera planetare krijojnë mundësi për takime të rëndësishme, rikthim pasioni në marrëdhënie dhe vendime që mund të ndryshojnë drejtimin e jetës sentimentale. Për disa, dashuria mund të rilindë brenda një lidhjeje ekzistuese, ndërsa për të tjerë mund të shfaqet një njohje e papritur që hap një kapitull të ri. Ja cilat janë tre shenjat që sipas yjeve kanë më shumë fat në dashuri gjatë kësaj jave.
Shigjetari
Shigjetari është ndër shenjat më të favorizuara në dashuri këtë javë. Venusi në aspekt të mirë rikthen energjinë dhe pasionin në marrëdhënie. Çiftet që kanë kaluar një periudhë të ftohtë ose me distancë mund të gjejnë sërish harmoni dhe komunikim më të hapur. Ka më shumë mundësi për biseda të sinqerta dhe për të planifikuar gjëra konkrete së bashku, si një udhëtim, një projekt i përbashkët apo një hap më serioz në lidhje.
Për beqarët kjo është një javë shumë e favorshme për njohje të reja. Takimet mund të ndodhin në ambiente sociale, gjatë udhëtimeve ose përmes miqve. Energjia pozitive e Venusit ju bën më të hapur dhe më spontanë, gjë që rrit shumë mundësinë për një histori të re interesante. Disa mund të vendosin edhe t’i japin fund një situate të paqartë për të filluar diçka më të qartë dhe më të qëndrueshme.
Peshqit
Peshqit përjetojnë një javë shumë të rëndësishme në jetën sentimentale. Qielli favorizon vendime dhe plane për të ardhmen. Çiftet mund të fillojnë të diskutojnë hapur për projekte konkrete si bashkëjetesa, një ndryshim në jetën e përditshme ose një hap më serioz në lidhje. Komunikimi është shumë i fortë, sepse Mërkuri në shenjë ndihmon të shprehni qartë ndjenjat dhe dëshirat.
Ata që janë në një lidhje të qëndrueshme mund të ndjejnë se marrëdhënia po hyn në një fazë më të pjekur dhe më të fortë. Për beqarët kjo është një periudhë shumë interesante për njohje spontane. Një takim që ndodh rastësisht mund të kthehet në diçka më serioze deri në fund të muajit. Intuita e fortë e kësaj shenje i ndihmon të dallojnë njerëzit e duhur.
Luani
Luani është një tjetër shenjë shumë e favorizuar në dashuri këtë javë. Venusi në aspekt të mirë rrit pasionin dhe dëshirën për të jetuar ndjenjat në mënyrë më të fortë. Në çift mund të ketë momente shumë intensive dhe romantike, ku marrëdhënia bëhet më e thellë. Për disa çifte kjo mund të jetë edhe periudha kur fillojnë të planifikojnë një hap të rëndësishëm si bashkëjetesa, fejesa apo martesa.
Nëse partneri ka një karakter të fortë, mund të ketë disa diskutime të vogla, por ato ndihmojnë për të kuptuar më mirë njëri-tjetrin. Për beqarët kjo është një kohë shumë e mirë për të tërhequr vëmendjen e dikujt të veçantë. Karizma dhe vetëbesimi i Luanit janë në maksimum dhe kjo mund të çojë në një njohje shumë interesante që lind në mënyrë spontane.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
