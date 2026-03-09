Horoskopi javor i Paolo Fox nga 9 deri më 15 mars 2026 për të 12 shenjat

Lexoni horoskopin e javës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë kanë rezervuar yjet për ju. Pasqyra e plotë astrologjike nga 9 deri më 15 mars për çdo shenjë të zodiakut, me fokus te dashuria, puna, mirëqenia dhe fati.
Dashi
Dashuria
Venusi në shenjë sjell një fazë transformimi në ndjenja. Gjatë kësaj jave ndjen nevojën të vendosësh rregull në marrëdhëniet dhe të kuptosh qartë çfarë kërkon nga një histori dashurie. Disa lidhje mund të kalojnë një moment sqarimi. Ata që janë në çift mund të reflektojnë për të ardhmen dhe të fillojnë të flasin për ndryshime konkrete. Beqarët duken më të sigurt dhe tërheqës, sidomos nëse vendosin të lënë pas skema sentimentale të së kaluarës. Duhet vetëm kujdes nga ndonjë ish-partner që mund të rikthehet dhe të krijojë tension.
Puna
Kjo është një javë e dobishme për të ripërcaktuar projektet dhe objektivat profesionale. Disa situata që kanë mbetur të bllokuara muajt e kaluar rikthehen në vëmendjen tënde. Ke dëshirë të rimarrësh kontrollin e iniciativave që janë ndërprerë ose të ndryshosh drejtimin e një rruge profesionale. Idetë nuk mungojnë dhe vendosmëria për t’i realizuar rritet. Ditët e mesit të javës favorizojnë diskutime dhe vendime të rëndësishme për të ringjallur projekte që dukeshin të ndaluara. Çështjet ligjore mund të kërkojnë më shumë kohë për t’u zgjidhur.
Mirëqenia
Energjia rritet bashkë me dëshirën për ndryshim. Ndihesh më i vendosur dhe më aktiv mendërisht, edhe pse herë pas here mund të ndjesh tension për shkak të vendimeve që duhet të marrësh.
Demi
Dashuria
Marrëdhëniet janë në qendër të kësaj jave. Disa përvoja sentimentale të së kaluarës kanë lënë dyshime ose keqkuptime, por tani situata fillon të përmirësohet gradualisht. Venusi po bëhet gjithnjë e më i favorshëm dhe kjo ndihmon në rindërtimin e besimit. Çiftet që kanë kaluar momente të vështira mund të rikthejnë dialogun dhe bashkëpunimin. Beqarët hapen sërish ndaj njohjeve me më shumë qetësi. Historitë që lindin tani mund të marrin hov nga fundi i muajit.
Puna
Qielli favorizon rezultate konkrete dhe suksese. Disa vlerësime mund të vijnë pikërisht këto ditë, sidomos nëse ke punuar me përkushtim gjatë muajve të fundit. Bashkëpunimet janë më produktive dhe disa ide gjejnë më në fund hapësirë për t’u zhvilluar. Në fund të javës mund të marrësh një përgjigje ose konfirmim që e prisje prej kohësh.
Mirëqenia
Atmosfera e përgjithshme është më e qetë krahasuar me javët e fundit. Gjetja e ekuilibrit në marrëdhëniet me të tjerët përmirëson edhe gjendjen tënde shpirtërore. Marsi në një aspekt të mirë tregon një rikuperim të fortë fizik dhe psikologjik.
Binjakët
Dashuria
Në këtë periudhë marrëdhëniet kërkojnë më shumë kujdes në komunikim. Disa fjalë mund të keqkuptohen dhe të shkaktojnë diskutime. Në lidhjet afatgjata dalin në sipërfaqe çështje të mbetura pezull dhe kjo të shtyn të rishikosh disa dinamika. Ata që janë në një marrëdhënie të qëndrueshme ndjejnë nevojën për më shumë qartësi. Beqarët mund të përjetojnë një javë pak të paqartë në aspektin emocional.
Puna
Mërkuri dhe Marsi në pozicion të vështirë sinjalizojnë tension në punë. Çështjet ekonomike ose organizative mund të kërkojnë më shumë përpjekje sesa pritej. Në disa raste mund të duhet të marrësh përgjegjësi edhe për gabime që nuk janë të tuat. Megjithatë kjo është një fazë e përkohshme që të shtyn të riorganizosh prioritetet dhe bashkëpunimet. Ata që drejtojnë një ekip ose që kanë të bëjnë me eprorë mund të përfshihen në diskutime për të gjetur një zgjidhje.
Mirëqenia
Java mund të sjellë nervozizëm dhe lodhje. Shumë detyra të njëkohshme mund të rëndojnë humorin. Është e rëndësishme të gjesh kohë për të riorganizuar mendimet dhe angazhimet, në mënyrë që të rikthesh qartësinë.
Gaforrja
Dashuria
Ndjenjat kalojnë një fazë reflektimi. Në disa marrëdhënie mund të ndihet një distancë ose vështirësi për të gjetur kohë për njëri-tjetrin. Ata që janë në një lidhje të qëndrueshme mund të pyesin veten sa e fortë është lidhja dhe sa reziston ndaj vështirësive të përditshme. Çiftet që jetojnë larg ose që kanë ritme të ndryshme duhet të gjejnë mënyra të reja për të qëndruar afër. Venusi jo shumë i favorshëm nuk sjell domosdoshmërisht krizë, por kërkon më shumë kujdes deri në fund të muajit.
Puna
Sektori profesional është më dinamik gjatë kësaj jave. Jupiteri, Mërkuri dhe Marsi në aspekt të mirë tregojnë mundësi për të zgjidhur çështje praktike dhe probleme të mbetura hapur. Ditët e mesit të javës janë të mira për të organizuar projekte dhe për të marrë vendime që lidhen me të ardhmen profesionale. Me Jupiterin në shenjë mund të vijnë risi dhe konfirmime të rëndësishme. Edhe punët me kohë të pjesshme janë të favorizuara.
Mirëqenia
Mendja është shumë aktive dhe e përqendruar te objektivat. Megjithatë intensiteti i angazhimeve mund të sjellë lodhje. Do të ishte mirë të marrësh disa pushime të shkurtra dhe të gjesh momente qetësie.
Luani
Dashuria
Marrëdhëniet sentimentale përforcohen, ashtu si edhe emocionet e tua, falë një pozicioni shumë të mirë të Venusit. Nëse partneri ka një karakter të fortë ose kokëfortë, mund të lindin disa diskutime për shkak të vështirësisë për të gjetur një kompromis. Megjithatë kjo javë të ndihmon të kuptosh më mirë çfarë dëshiron nga një marrëdhënie. Në thelb je ti që drejton situatën. Për ata që jetojnë një dashuri të fortë, është koha për të menduar për hapa të rëndësishëm si bashkëjetesa apo martesa.
Puna
Hëna e favorshme dhe prania e Venusit tregojnë një periudhë rikuperimi. Disa situata fillojnë të lëvizin në drejtimin që dëshiron dhe në javët e ardhshme mund të shohësh zhvillime edhe më të qarta. Ke aftësinë të marrësh vendime të rëndësishme dhe të orientosh projektet me siguri. Në verë Jupiteri do të jetë në favorin tënd, ndaj disa zgjedhje profesionale do të bëhen më të lehta për t’u menaxhuar. Bashkëpunimet janë në rritje.
Mirëqenia
Energjia rritet dhe bashkë me të edhe dëshira për të vepruar. Ke mundësinë të bësh zgjedhje të rëndësishme për javët në vijim. Për ata që punojnë në mënyrë të pavarur mund të ketë telefonata, kontakte dhe mundësi për t’u vlerësuar. Periudha më e vështirë e fillimit të vitit tashmë ka mbetur pas.
Virgjëresha
Dashuria
Klima emocionale e kësaj jave është paksa e tensionuar. Keqkuptimet e vogla mund të dalin më lehtë në sipërfaqe, sidomos nëse po kalon një fazë ndryshimi në jetën tënde. Në marrëdhëniet sentimentale është e rëndësishme të shmangësh reagimet impulsive dhe të lësh hapësirë për dialog. Disa fjalë të thëna me nxitim mund të krijojnë diskutime që në fakt lindin nga lodhja ose shqetësimet e tjera. Çiftet afatgjata mund të përballen me disa përballje, por këto mund të ndihmojnë edhe për të sqaruar gjëra të pathëna. Beqarët mund të bëjnë një zbulim të rëndësishëm deri në fund të muajit, mjafton të lënë mënjanë mosbesimin.
Puna
Shumë persona të lindur në këtë shenjë po përjetojnë transformime të rëndësishme në punë. Disa ndryshime të ndodhura muajt e fundit ende nuk kanë dhënë rezultate konkrete dhe kjo krijon pasiguri. Megjithatë periudha më e vështirë ka kaluar dhe gradualisht do të fillosh të kuptosh drejtimin e këtyre zgjedhjeve. Disa projekte kërkojnë kohë për t’u zhvilluar, ndërsa situata të tjera janë në fazë stabilizimi. Ata që kanë ndryshuar rol, ambient pune ose bashkëpunëtorë duhet të gjejnë ritmin e duhur. Në ditët në vijim do të jetë e rëndësishme të vëzhgosh me kujdes situatat përreth dhe të vendosësh çfarë hapash të marrësh deri në maj.
Mirëqenia
Java mund të alternojë momente lodhjeje me periudha irritimi. Kur e ardhmja nuk duket plotësisht e qartë, mendja fillon të punojë më shumë se duhet dhe kjo krijon tension të brendshëm. Dëshira për të kontrolluar çdo gjë rrit stresin, sidomos kur përgjigjet që kërkon nuk vijnë menjëherë.
Peshorja
Dashuria
Venusi në opozitë sjell një periudhë përzgjedhjeje në marrëdhënie. Disa lidhje vihen në provë dhe tregojnë më qartë dobësitë e tyre. Ata që kanë përjetuar zhgënjime muajt e fundit ndjejnë nevojën të kuptojnë cilat marrëdhënie ia vlen të vazhdojnë dhe cilat nuk përputhen më me dëshirat e tyre. Në çift mund të dalin në pah diskutime për çështje të vjetra të mbetura pezull, por pikërisht këto përballje ndihmojnë për të kuptuar më mirë drejtimin e lidhjes. Edhe në marrëdhëniet ku pasioni është i fortë mund të ekzistojë një distancë që duhet kapërcyer, ndoshta sepse njëri nga partnerët ndodhet larg për arsye pune ose personale. Beqarët mund të ndihen më kërkues se zakonisht dhe nuk do të kenë dëshirë të kënaqen me marrëdhënie sipërfaqësore.
Puna
Në planin praktik mund të arrish rezultate të kënaqshme, por brenda teje mbetet ndjesia se dëshiron diçka më shumë. Disa projekte po ecin mirë, megjithatë ndjen nevojën për një ndryshim më të thellë që ta bëjë punën më stimuluese dhe më të përshtatur me nevojat e tua. Në këtë fazë përpiqu të kuptosh nëse ajo që bën përputhet vërtet me pritshmëritë e tua. Disa mundësi mund të lindin nga kontakte të reja ose nga situata që në fillim duken të parëndësishme, por që me kalimin e kohës do të marrin rëndësi më të madhe.
Mirëqenia
Kjo javë të fton të reflektosh mbi dëshirat e tua. Mendo për atë që duhet të bësh në muajt në vijim, sepse priten disa ndryshime të rëndësishme. Java nis mirë, por mund të ketë një moment rënieje në energji. Do të jetë e nevojshme të organizohesh më mirë për të shmangur tensionet.
Akrepi
Dashuria
Në fushën sentimentale situata duket mjaft e qetë, ndoshta edhe tepër. Disa marrëdhënie rrezikojnë të bien në rutinë dhe kërkojnë më shumë përkushtim për të rikthyer entuziazmin dhe bashkëpunimin. Në ditët në vijim lind dëshira për të ringjallur pasionin ose për të ndryshuar disa zakone brenda çiftit. Beqarët mund të ndihen më pak të përfshirë emocionalisht, ndoshta sepse puna dhe angazhimet profesionale i shpërqendrojnë nga jeta personale.
Puna
Qielli është shumë interesant për sa i përket kontakteve dhe bashkëpunimeve. Dielli, Marsi dhe Jupiteri favorizojnë iniciativa që lidhen me ambiente ose projekte të reja. Mund të vijnë propozime ose komunikime nga qytete të tjera ose nga njerëz jashtë rrethit të zakonshëm. Edhe ata që punojnë në një ambient të qëndrueshëm mund të marrin stimuj të rinj nga bashkëpunime të reja ose ide që zgjerojnë horizontet profesionale. Jupiteri, Mërkuri dhe Marsi formojnë një aspekt shumë të favorshëm që do të arrijë kulmin rreth datës 17 të muajit. Do të ishte mirë të organizosh një takim ose një iniciativë të rëndësishme brenda datës 20.
Mirëqenia
Ndihesh i motivuar dhe i gatshëm të përjetosh përvoja të reja. Ndryshimi i ambientit ose përballja me realitete të ndryshme stimulon energjinë dhe të ndihmon ta shohësh të ardhmen me më shumë entuziazëm. Aktiviteti mendor është në maksimum falë Merkurit të favorshëm, ndërsa intuita është shumë e fortë.
Shigjetari
Dashuria
Venusi në aspekt të mirë ringjall ndjenjat dhe e bën këtë javë interesante për jetën sentimentale. Çiftet që e duan njëri-tjetrin gjejnë më shumë harmoni dhe komunikim, ndërsa beqarët kanë më shumë mundësi për njohje të reja. Atmosfera është më e lehtë dhe të lejon të shprehësh sinqerisht atë që ndjen. Disa marrëdhënie që kishin kaluar momente distance mund të rikthejnë qetësinë. Venusi jep edhe guximin për t’i dhënë fund situatave që nuk kanë më kuptim, pa vuajtje të mëdha.
Puna
Në punë mund të mbeten disa tensione që lidhen me projekte në pritje të përgjigjeve. Disa plane kërkojnë ende kohë për t’u zhvilluar. Megjithatë vendosmëria të ndihmon të ruash kontrollin dhe të vazhdosh përpara me besim. Në ditët në vijim mund të marrësh sinjale që tregojnë drejtimin e ardhshëm të disa iniciativave. Është një periudhë pritjeje, por edhe përgatitjeje për zhvillime më konkrete. Duhet kujtuar se nga korriku Jupiteri do të jetë në favorin tënd dhe edhe Saturni premton mundësi të reja për rritje.
Mirëqenia
Humori përmirësohet falë perspektivave pozitive në dashuri. Kur marrëdhëniet funksionojnë mirë, rritet edhe dëshira për të vepruar. Ditët kalojnë më lehtë dhe të martën, me Hënën në shenjë, intuita dhe forca rriten. Përmirësime të rëndësishme priten deri rreth datës 20.
Bricjapi
Dashuria
Ndjenjat këtë javë kalojnë pak në plan të dytë. Angazhimet profesionale, përgjegjësitë e përditshme dhe disa projekte që kërkojnë shumë përqendrim zënë pjesën më të madhe të kohës dhe energjisë tënde. Kjo nuk do të thotë që dashuria është më pak e rëndësishme, por se mendja është e përqendruar tek objektivat praktike. Ata që janë në çift mund të kuptojnë se kanë më pak kohë për marrëdhënien. Lidhjet e forta nuk dëmtohen nga kjo fazë, por gjithsesi kanë nevojë për më shumë pasion. Për beqarët kjo mund të mos jetë një javë shumë dinamike në dashuri, edhe për shkak të një farë mosbesimi që mund të mbizotërojë.
Puna
Periudhë shumë intensive. Ke shumë detyra për të përmbushur dhe disa objektiva për të arritur, dhe si zakonisht dëshiron të organizosh gjithçka me rregull dhe saktësi. Mund të ndodhë që të duhet të koordinosh disa aktivitete njëkohësisht ose të marrësh vendime të rëndësishme. Edhe pse ritmi është i lartë, vendosmëria të ndihmon të përballosh gjithçka. Në fillim mund të duket e vështirë të organizosh dhe të menaxhosh gjithçka, sidomos nëse jo të gjithë janë në anën tënde.
Mirëqenia
Numri i madh i angazhimeve mund të sjellë lodhje, sidomos nëse nuk i lejon vetes pushime. Kur ke shumë objektiva në mendje është e lehtë të vazhdosh pa u ndalur, por trupi dhe mendja kanë nevojë të rikuperojnë energjitë. Në përgjithësi kjo javë kërkon përkushtim, por të jep edhe mundësinë të forcosh besimin në aftësitë e tua.
Ujori
Dashuria
Hëna e favorshme dhe Venusi në një pozicion të mirë e bëjnë këtë javë interesante për ndjenjat. Ndonjëherë ke prirjen të mbash brenda mendimet dhe emocionet për të shmangur konfliktet. Çiftet e qëndrueshme mund të përjetojnë momente të bukura bashkëpunimi dhe mirëkuptimi. Për beqarët kjo është një fazë e favorshme për njohje të reja, sidomos në ambiente sociale ose përmes miqve të përbashkët.
Puna
Nëse vjen nga një fitore e vogël apo e madhe, mos u bë fatalist. Planifiko të ardhmen me guxim. Zakonisht arrin t’i surprizosh të gjithë kur bën diçka origjinale, sepse nuk je nga ata që ndjekin turmën. Në ditët në vijim mund të marrësh lajme ose zhvillime pozitive për një projekt, bashkëpunim ose propozim që e prisje prej kohësh. Mund të ndodhë edhe një ndryshim grupi ose roli brenda muajit qershor.
Mirëqenia
Java të fton t’i kushtosh kohë edhe gjërave që stimulojnë kureshtjen tënde: leximet, aktivitetet krijuese ose bisedat interesante mund të ushqejnë mendjen dhe entuziazmin. Përballoje javën me optimizëm dhe mos harro se të dielën, me Hënën në shenjë, mund të përjetosh një përmirësim edhe në aspektin personal.
Peshqit
Dashuria
Qielli favorizon projektet dhe vendimet në jetën sentimentale. Disa çifte mund të fillojnë të planifikojnë ngjarje të rëndësishme, si një ndryshim në jetën e përditshme ose një projekt që forcon lidhjen. Komunikimi është shumë i rëndësishëm në këtë periudhë, sepse Mërkuri ndodhet në shenjën tënde. Beqarët ndihen më të hapur ndaj njohjeve të reja. Takimet spontane mund të bëhen më të rëndësishme nga fundi i muajit.
Puna
Dielli dhe Marsi në shenjë sjellin energji, vendosmëri dhe dëshirë për veprim. Ndihesh më i motivuar për të çuar përpara projektet dhe për t’i kthyer idetë në realitet. Ky kombinim planetar forcon aftësinë për të marrë iniciativa dhe të shtyn të marrësh vendime të rëndësishme. Mund të gjesh zgjidhje krijuese për probleme që dukeshin të komplikuara ose të dallosh mundësi që të tjerët nuk i kanë vënë re. Do të ishte mirë të organizosh një takim ose të nisësh një projekt të ri para datës 20.
Mirëqenia
Kjo është një javë shumë krijuese. Mërkuri në shenjën tënde forcon çdo formë krijimtarie dhe mund të shndërrohet në një mënyrë për të kanalizuar pozitivisht energjinë. Java mund të nisë me pak tension, por nga e mërkura e në vazhdim situata përmirësohet dukshëm.
