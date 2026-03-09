Trump: Vendimin për përfundimin e luftës me Iranin do ta marr së bashku me Netanyahun

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi se vendimi për t’i dhënë fund luftës me Iranin do të merret në mënyrë të përbashkët me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu.
Sipas një raportimi të “Times of Israel”, Trump bëri të ditur se ka zhvilluar një bisedë me Netanyahun lidhur me zhvillimet e fundit të konfliktit, duke theksuar se një vendim përfundimtar do të merret “në kohën e duhur”.
I pyetur nëse Izraeli mund ta vazhdojë luftën kundër Iranit edhe në rast se Shtetet e Bashkuara vendosin të ndalojnë sulmet e tyre, presidenti amerikan nuk pranoi të shqyrtojë këtë skenar, duke shtuar se nuk mendon se një situatë e tillë do të jetë e nevojshme.
Trump u pyet gjithashtu për emërimin e Mojtaba Khameneit si lideri i ri suprem i Iranit, por ai shmangu komentet e drejtpërdrejta duke u shprehur: “Do të shohim se çfarë do të ndodhë”.
Megjithatë, më herët presidenti amerikan kishte shprehur kundërshtimin e tij ndaj Mojtaba Khameneit, duke deklaruar se “djali i Khameneit është i papranueshëm për mua”.
Mojtaba Khamenei është zgjedhur së fundmi lider suprem i Iranit nga Asambleja e Ekspertëve, duke zëvendësuar të atin, Ajatollah Ali Khamenei, i cili sipas raportimeve u vra më 28 shkurt gjatë sulmeve të kryera nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Mojtaba Khamenei është një klerik 56-vjeçar dhe deri më tani nuk ka mbajtur ndonjë post qeveritar në strukturat shtetërore të Iranit.
