Irani nis sulmin e parë me raketa ndaj Izraelit nën udhëheqjen e liderit të ri suprem, Mojtaba Khamenei

Irani ka ndërmarrë sulmet e para me raketa ndaj Izraelit nën udhëheqjen e liderit të ri suprem, Mojtaba Khamenei, sipas një njoftimi të publikuar në kanalin Telegram të transmetuesit shtetëror iranian IRIB.
Në postimin e publikuar u shfaq edhe një fotografi e një predhe, mbi të cilën ishte shkruar mesazhi: “Në shërbimin tuaj, Sayyid Mojtaba”.
Autoritetet iraniane kanë njoftuar gjithashtu organizimin e një tubimi mbarëkombëtar për të shprehur besnikëri ndaj liderit të ri suprem. Sipas Këshillit të Koordinimit të Propagandës Islamike, qytetarët janë ftuar të mblidhen njëkohësisht në të gjithë vendin në orën 15:00 sipas orës lokale, për të bërë betimin e besnikërisë.
Në kryeqytetin Teheran, tubimi kryesor pritet të zhvillohet në sheshin qendror Enqelab.
Mojtaba Khamenei u zgjodh së fundmi lider suprem i Iranit nga Asambleja e Ekspertëve, duke zëvendësuar të atin, Ajatollah Ali Khamenei, i cili sipas raportimeve u vra më 28 shkurt gjatë sulmeve të kryera nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Mojtaba Khamenei është një klerik 56-vjeçar dhe deri më tani nuk ka mbajtur ndonjë post qeveritar në strukturat shtetërore të Iranit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd