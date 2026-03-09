Kursi i këmbimit për sot: Me sa po këmbehen dollari, euro dhe monedhat e tjera?

Monedhat e huaja kanë shfaqur këto vlera në tregun e këmbimit valutor për ditën e sotme.
Sipas kursit të publikuar, dollari amerikan blihet me 82.2 lekë dhe shitet me 83.1 lekë.
Ndërkohë, euro këmbehet me 95.5 lekë në blerje dhe 96.2 lekë në shitje.
Franga zvicerane blihet me 105.4 lekë dhe shitet me 106.4 lekë, ndërsa paundi britanik blihet me 109.7 lekë dhe shitet me 110.7 lekë.
Sa i përket dollarit kanadez, ai blihet me 60.2 lekë dhe shitet me 61.5 lekë.
Këto janë disa nga monedhat kryesore të tregut valutor, ndërsa për monedhat e tjera kursi i këmbimit paraqitet në tabelat përkatëse të publikuara nga pikat e këmbimit valutor.
