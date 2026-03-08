Simbol i statusit: A ia vlen të investosh në një orë luksoze?

Edhe pse përdorimi i orëve dore është në rënie, blerja e një ore luksoze mund të ketë kuptim si investim afatgjatë dhe simbol statusi. Përveç vlerës estetike, orët e markave të njohura mund të rrisin edhe vlerën e tyre ekonomike me kalimin e kohës.
Sipas WatchCharts, vlera mesatare e orëve luksoze është rritur rreth 9% në vit që nga 2017. Disa modele mund të arrijnë çmime mbi 1 milion dollarë, ndërsa markat më të kërkuara përfshijnë Rolex, Patek Philippe dhe Audemars Piguet.
Faktorët që ndikojnë në vlerën e një ore luksoze
Disponueshmëria dhe kërkesa: Modelet për meshkuj dhe edicionet e kufizuara shpesh kanë lista pritjeje që zgjasin vite.
Gjendja e orës: Ora duhet të jetë në gjendje të mirë dhe të ruajë pjesët origjinale. Shumë rëndësi ka edhe kutia origjinale, garancioni dhe historiku i servisimit.
Historiku i pronësisë: Një orë që ka qenë në pronësi të një personi të famshëm mund të rrisë vlerën e saj.
Kompleksiteti i mekanizmit: Funksione të avancuara, si kalendari i përhershëm ose përsëritësi i minutave, ndikojnë pozitivisht në çmim.
Këshilla për blerësit
Ekspertët këshillojnë që çdo blerës të njohë mirë tregun, të konsultohet me specialistë dhe të marrë parasysh hapësirën dhe mënyrën e ruajtjes së orës. Orët e shtrenjta kërkojnë lëvizje dhe servis të rregullt, ndryshe mund të dëmtohen dhe vlera e tyre të mos rritet si pritej.
Daniel Vittalowitsch, këshilltar investimesh, sugjeron që blerësit të shmangin financimin me kredi dhe të mendojnë për një investim afatgjatë. Leonie Polkläser, eksperte në shtëpinë e ankandeve van Ham, nënvizon rëndësinë e gjendjes së orës dhe ruajtjes së pjesëve origjinale.
Në përfundim, një orë luksoze mund të jetë më shumë se një aksesor – ajo mund të jetë një investim, një simbol statusi dhe një trashëgimi për brezat e ardhshëm, për sa kohë që blerësi është i informuar dhe kujdeset për pronën e tij.
