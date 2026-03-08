Irani paralajmëron: Konflikti me SHBA dhe Izraelin hyn në një fazë të re

Një zyrtar i lartë iranian ka deklaruar se konflikti që përfshin Iranin, Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara ka hyrë në një “fazë të re”, duke hedhur poshtë supozimet se tensionet mund të përfundojnë së shpejti. Ai gjithashtu paralajmëroi për hakmarrje të mundshme që mund të prekin infrastrukturën energjetike në rajon.
Në një intervistë për CNN, zyrtari theksoi se nuk ekzistonte asnjë perspektivë për një përfundim të menjëhershëm të konfliktit, pavarësisht disa pretendimeve të kundërta.
“Lufta ka hyrë në një fazë të re dhe çdo sulm ndaj depove të naftës dhe karburantit iranian do të marrë një përgjigje rajonale,” tha zyrtari. Ai shtoi se Irani mund të synojë infrastrukturën energjetike në ditët në vijim, duke rritur shqetësimet për ndërprerje të mundshme të furnizimeve me naftë dhe gaz në rajon.
Gjithashtu, zyrtari nënvizoi se Irani nuk do të heqë dorë nga kontrolli i Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe detare për transportin e naftës, derisa të arrijë objektivat e tij strategjike.
Ai përfundoi duke theksuar se Teherani do të vendosë vetë se kur do të përfundojë konflikti, duke lënë të hapur mundësinë e zhvillimeve të mëtejshme në rajon.
