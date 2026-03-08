Milan fiton derbin me Interin. Mban gjallë shpresat për titullin

Në një përballje të tensionuar të Derbit të Madoninës, Milani arriti të triumfojë ndaj Interit me rezultatin minimal 1-0, falë një goli spektakolar nga Pervis Estupinian.
Ndeshja nisi me ritëm të lartë nga kuqezinjtë, të cilët ishin shumë pranë golit që në minutën e tretë. Pas një gabimi të portierit Yann Sommer, topi përfundoi te Luka Modric, por goditja e kroatit shkoi ngjitur me shtyllën.
Loja u bë më e kujdesshme në minutat pasuese, me pak hapësira dhe pa raste të rrezikshme përpara portave, duke reflektuar tensionin tradicional të një derbi qyteti.
Ndeshja u zhbllokua në minutën e 35-të, kur Youssouf Fofana shërbeu një asist perfekt për Pervis Estupinian, i cili dërgoi topin në rrjetë. Ky ishte goli i parë i mbrojtësit ekuadorian me fanellën e Milanit dhe erdhi në një moment kyç të derbit.
Pak minuta më vonë, Milani iu afrua sërish golit me një goditje të Alexis Saelemaekers, e cila përfundoi mbi traversë, duke lënë rezultatin 1-0 deri në fund.
Me këtë fitore, kuqezinjtë marrin një avantazh psikologjik në qytet, ndërsa Interi mbetet në kërkim të pikëve për të konsoliduar pozitat në renditje.
ESTUPINAN SCORES HIS FIRST EVER GOAL FOR MILAN IN THE DERBY!!!
GREAT ASSIST BY FOFANA ❗️
MILAN TAKE THE LEAD! pic.twitter.com/Rb4djWwCZp
— Inside Milan (@_InsideMilan) March 8, 2026
