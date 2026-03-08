Mateo shpërthen në lot teksa i shkruan letër nënës

Atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP Albania u mbush me emocione këtë 8 Mars, ndërsa banorët festuan Ditën Ndërkombëtare të Gruas me dedikime të veçanta për nënat, vajzat dhe të dashurat e tyre.
Një nga momentet më prekëse të ditës ishte ai i Mateo Borit, i cili i shkroi një letër nënës së tij. Teksa lexonte fjalët e shkruara, Mateo nuk arriti të përmbante emocionet dhe shpërtheu në lot, duke treguar dashurinë dhe mirënjohjen e thellë për nënën e tij. Ky moment tërhoqi vëmendjen e banorëve të tjerë dhe krijoi një atmosferë të ngrohtë dhe prekëse brenda shtëpisë.
Edhe banorët e tjerë shkruan mesazhe për familjarët dhe të dashurat e tyre, duke e kthyer festën e 8 Marsit në një moment të veçantë dhe emocional në BBVA.
