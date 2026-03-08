LAJMI I FUNDIT / Media shtetërore iraniane: Mojtaba Khamenei do jetë udhëheqësi i ri suprem

Teheran- Asambleja e Ekspertëve në Iran ka zgjedhur Mojtaba Khamenei si udhëheqësin e ri suprem të vendit, për të pasuar të atin, Ajatollah Ali Khamenei, sipas raportimeve të mediave shtetërore iraniane.
Vendimi është marrë nga organi fetaro-politik që ka kompetencën për të emëruar liderin suprem, një post që përfaqëson autoritetin më të lartë në Republikën Islamike dhe ka ndikim të drejtpërdrejtë mbi institucionet kryesore të shtetit, përfshirë qeverinë, gjyqësorin dhe forcat e armatosura.
Emri i Mojtaba Khameneit është përmendur prej vitesh si një nga kandidatët kryesorë për të marrë drejtimin e vendit, për shkak të ndikimit të tij në qarqet konservatore dhe lidhjeve të ngushta me strukturat e sigurisë dhe Gardën Revolucionare.
Zgjedhja e tij konsiderohet një zhvillim i rëndësishëm politik në Iran dhe pritet të ndikojë në balancat e brendshme të pushtetit, si edhe në marrëdhëniet e vendit me rajonin dhe komunitetin ndërkombëtar.
Nëse konfirmohet plotësisht nga autoritetet iraniane, Mojtaba Khamenei do të marrë një nga postet më të fuqishme në Lindjen e Mesme, duke pasur fjalën e fundit në çështjet politike, ushtarake dhe fetare të shtetit iranian.
Kush është Mojtaba Khamenei ?
Khamenei, djali i dytë i ajatollahut të ndjerë, bëhet vetëm personi i tretë që mban titullin e udhëheqësit suprem, pas babait të tij dhe Ajatollah Ruhollah Khomeini-t, themeluesit të republikës. Ashtu si i ati kur mori pushtetin në vitin 1989, Khamenei, 56 vjeç, nuk është një ajatollah, por një klerik shiit i nivelit të mesëm. Khamenei i vjetër e ndryshoi ligjin për ta bërë veten ajatollah praktikisht brenda natës një burim tensioni që nuk u zhduk kurrë plotësisht gjatë mbretërimit të tij brutal prej gati 37 vitesh.
Mojtaba Khamenei është konsideruar një figurë e fuqishme dhe e qetë, i cili ka luajtur një rol prapa skenave në regjim. Sipas një hetimi të Bloomberg, thuhet se ai ka grumbulluar një portofol të gjerë pasurish të paluajtshme përmes kompanive fiktive me disa prona në Dubai, Frankfurt, Majorka dhe në Rreshtin e Miliarderëve të Londrës, me vlerë më shumë se 100 milionë dollarë së bashku. Përveç Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, roli i tij i ri do të thotë gjithashtu se ai është udhëheqësi de facto i të ashtuquajturit Bosht i Rezistencës, një koleksion grupesh paraushtarake brenda rajonit të bashkuara kundër SHBA-së, Izraelit dhe Arabisë Saudite, duke përfshirë Hezbollahun në Liban, Huthitët në Jemen dhe Hamasin në Gaza, si dhe grupe më të vogla në Irak.
