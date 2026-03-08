Peshqit: Me cilat shenja të zodiakut përputhen më shumë?

Peshqit: me cilat shenja të horoskopit përputhen më shumë – dhe me cilën pothuajse aspak
Më 18 shkurt filloi periudha astrologjike e Peshqve, shenja e dymbëdhjetë dhe e fundit e zodiakut. Peshqit njihen si romantikë, ëndërrimtarë dhe shumë të ndjeshëm emocionalisht. Ata udhëhiqen nga intuita dhe shpesh kërkojnë marrëdhënie të thella dhe të sinqerta. Por me cilat shenja krijojnë lidhjen më të fortë dhe me cilat hasin më shumë vështirësi?
Peshqit dhe Demi – vlera të përbashkëta dhe stabilitet
Lidhja mes Peshqve dhe Demit mund të jetë shumë e qëndrueshme. Demi është praktik dhe i qëndrueshëm, ndërsa Peshqit janë emocionalë dhe të ndjeshëm. Pikërisht kjo kombinim krijon një ekuilibër të mirë mes logjikës dhe ndjenjës.
Ndjeshmëria e Peshqve është diçka që Demi e vlerëson shumë, ndërsa stabiliteti i Demit i jep Peshqve sigurinë që shpesh kërkojnë. Edhe pse kanë karaktere të ndryshme, ata plotësojnë njëri-tjetrin në mënyrë harmonike dhe mund të krijojnë një marrëdhënie shumë të fortë dhe të qëndrueshme.
Peshqit dhe Gaforrja – përputhje pothuajse perfekte
Peshqit dhe Gaforrja janë të dyja shenja të elementit të ujit, ndaj kuptohen shumë mirë në nivel emocional. Intuita, romantizmi dhe ndjeshmëria janë cilësi që i karakterizojnë të dyja këto shenja.
Ata kërkojnë qetësi, stabilitet dhe siguri në marrëdhënie. Ndjeshmëria që kanë i ndihmon të kuptojnë lehtësisht nevojat e njëri-tjetrit. Edhe nëse lindin mosmarrëveshje, zakonisht janë të gatshëm të bëjnë kompromis për të ruajtur lidhjen dhe për të mbrojtur atë që kanë ndërtuar bashkë.
Peshqit dhe Akrepi – një lidhje shumë e fortë
Edhe kjo është një lidhje mes dy shenjave të ujit dhe shpesh konsiderohet si një nga kombinimet më të forta në zodiak. Peshqit dhe Akrepi ndajnë emocione të thella dhe një intuitë të fortë që i bën të kuptojnë njëri-tjetrin pa shumë fjalë.
Mes tyre krijohet një lidhje e bazuar në respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Emocionet janë intensive dhe marrëdhënia mund të jetë shumë e pasur në përjetime dhe momente të paharrueshme. Të dyja shenjat kërkojnë një lidhje që i plotëson emocionalisht dhe shpesh arrijnë të komunikojnë drejtpërdrejt me ndjenjat e njëri-tjetrit.
Shenja me të cilën Peshqit përputhen më pak
Shenja me të cilën Peshqit kanë më shumë vështirësi në marrëdhënie është Luani. Elementet e tyre janë të kundërta: Luani i përket zjarrit, ndërsa Peshqit ujit.
Personaliteti i fortë dhe shpërthyes i Luanit shpesh përplaset me natyrën më të qetë dhe emocionale të Peshqve. Diferencat mes tyre janë të shumta dhe shpesh të vështira për t’u kapërcyer. Megjithatë, nëse të dyja palët janë të gatshme të përpiqen dhe të bëjnë kompromis, ekziston mundësia që marrëdhënia të funksionojë. Në shumicën e rasteve, megjithatë, kjo lidhje kërkon shumë përpjekje për të arritur një ekuilibër të qëndrueshëm.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd