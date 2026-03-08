Lufta në Iran, humb jetën një tjetër ushtar amerikan

Një tjetër ushtar amerikan ka humbur jetën pas plagëve të marra gjatë sulmeve të lidhura me përshkallëzimin e tensioneve në Lindjen e Mesme, në kuadër të konfliktit me Iran.
Sipas njoftimit të bërë nga Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM), ushtari kishte pësuar plagë të rënda gjatë një sulmi ndaj trupave amerikane të vendosura në Arabia Saudite më 1 mars.
Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta mbajtur në jetë, ai nuk arriti t’u mbijetojë plagëve të marra. Me këtë rast, numri i përgjithshëm i ushtarëve amerikanë që kanë humbur jetën që nga fillimi i përshkallëzimit të konfliktit ka arritur në shtatë.
Autoritetet amerikane kanë dënuar sulmet dhe kanë theksuar se do të vazhdojnë të marrin masa për mbrojtjen e trupave të tyre në rajon.
Ndërkohë, zhvillimet diplomatike dhe ushtarake në Lindjen e Mesme vijojnë me intensitet. Sipas mediave ndërkombëtare, të cituara nga Axios, të dërguarit për Lindjen e Mesme të presidentit amerikan Donald Trump, përkatësisht Steve Witkoff dhe Jared Kushner, pritet të zhvillojnë një vizitë zyrtare në Izrael të martën.
Vizita synon koordinimin me aleatët rajonalë dhe diskutimin e situatës së sigurisë pas tensioneve të fundit në rajon.
