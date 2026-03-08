Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zhduket pa gjurmë një i mitur në Tiranë. Familjarët apel për ndihmë
Transmetuar më 08-03-2026, 21:05

Një 13-vjeçar është raportuar i zhdukur prej dy ditësh në Tiranë, ndërsa familjarët kanë bërë apel publik për ndihmë në gjetjen e tij.

Sipas të afërmve, i mituri me emrin Flavio është larguar nga banesa dhe që nga ai moment nuk ka asnjë informacion për vendndodhjen e tij.

Familjarët u kanë bërë thirrje qytetarëve që mund ta kenë parë ose që disponojnë ndonjë informacion për të, të bashkëpunojnë për gjetjen e të miturit.

Ata theksojnë se çdo informacion, sado i vogël, mund të jetë i rëndësishëm për zbardhjen e vendndodhjes së 13-vjeçarit.

Kushdo që ka dijeni për vendndodhjen e tij është i lutur të kontaktojë në numrin e telefonit: 069 354 6048.

