Juela Nikolli rrëfen historinë e partnerit të ndjerë: Dha jetën duke mbrojtur motrën e tij

Një moment emocional është regjistruar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, pasi Juela Nikolli reagoi ndaj një pankarte të vendosur nga Shëndrit Lumi me rastin e Dita Ndërkombëtare e Gruas.
Në pankartë ishte shkruar mesazhi: “Edukoni djemtë të mos bëhen vrasës”, një frazë që Juela e lidhi me një histori personale shumë të dhimbshme nga jeta e saj.
Banorja tregoi se partneri i saj i ndjerë kishte humbur jetën në përpjekje për të mbrojtur motrën e tij, e cila për vite me radhë kishte qenë viktimë e dhunës nga ish-bashkëshorti.
“Partneri im ka dhënë jetën për një histori të tillë, sepse motra e tij ishte dhunuar për shumë vite nga ish-burri. E kam përjetuar në mënyrë indirekte dhe nuk ka gjë më të trishtë sesa të shohësh një femër që është dhunuar për vite në një mënyrë të tillë”, u shpreh ajo.
Juela theksoi gjithashtu se mënyra si ishte formuluar mesazhi në pankartë mund të lërë hapësirë për keqinterpretime.
“Nëse do t’i heqësh dinjitetin një femre, dhuna është gjëja e fundit që duhet të merret në konsideratë. Mënyra se si e ke shkruar lë hapësirë për keqinterpretime”, shtoi ajo.
Në fillim të spektaklit, Juela kishte rrëfyer edhe historinë tragjike të familjes së partnerit të saj, duke treguar se ai dhe motra e tij u vranë në oborrin e shtëpisë nga ish-partneri i kësaj të fundit.
Rrëfimi i saj në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka prekur publikun dhe banorët, duke rikthyer në vëmendje dramën e dhunës në familje dhe pasojat tragjike që ajo mund të sjellë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd