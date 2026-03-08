Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U vra në sallën e gjykatës, familja kërkon shpalljen ‘Dëshmor i Atdheut’ për gjyqtarin Astrit Kalaja
Transmetuar më 08-03-2026, 20:29

Familjarët e gjyqtarit të ndjerë Astrit Kalaja, i cili u vra në sallën e Gjykata e Apelit, kanë kërkuar që ai të shpallet “Dëshmor i Atdheut”. Ata theksojnë se rendi dhe qetësia në vend nuk garantohen vetëm nga policia, por edhe nga sistemi i drejtësisë dhe gjykatësit që ushtrojnë detyrën në kushte të vështira dhe me rrezik të lartë.

Familja e gjyqtarit pritet t’i drejtohet Komisionit Qendror të Statusit të Dëshmorit, duke hapur edhe mundësinë e ndjekjes së çështjes në Gjykata Administrative, nëse kërkesa nuk pranohet.

Gjyqtari Kalaja u qëllua për vdekje nga Elvis Shkëmbi, i cili dyshohet se kreu krimin për shkak të një procesi gjyqësor disa-vjeçar që lidhej me një të afërm të tij në Shkodër.

Aktualisht, dy të dyshuar për ngjarjen ndodhen në burg, ndërsa hetimet nga Prokuroria e Tiranës vijojnë. Organi i akuzës është në pritje të ekspertizës së telefonit për të përcaktuar nëse ka pasur bashkëpunëtorë të tjerë në kryerjen e krimit.

Vrasja e gjyqtarit Kalaja riktheu në vëmendje çështjen e sigurisë në institucionet e drejtësisë. Sipas burimeve, edhe më herët janë raportuar raste kërcënimesh ndaj trupave gjyqësore gjatë shpalljes së vendimeve në të njëjtën gjykatë.

