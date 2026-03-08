‘E mban mend’! Mateo surprizon Brikenën me çokollatat e preferuara të para katër viteve

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Gruas, shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 u mbush me momente të veçanta, teksa djemtë surprizonin vajzat me dhurata simbolike.
Momenti më i komentuar u regjistrua mes Mateos dhe Brikenës, kur ai i dhuroi pizhame të rehatshme, një tufë me lule të bardha dhe shumëllojshmërinë e shumëpritur të çokollatave të preferuara të saj.
Çfarë e bëri këtë dhuratë veçanërisht personale ishte fakti se Mateo mbajti mend preferencat e Brikenës nga koha kur njiheshin jashtë shtëpisë, rreth katër vite më parë.
Ky gjest u komentua gjerësisht nga pjesëmarrësit dhe ndjekësit, duke sugjeruar se marrëdhënia mes tyre po zbutet dita-ditës.
Momentet e 8 Marsit mund të shërbejnë si një hap i ri drejt afrimit mes dy banorëve brenda shtëpisë së famshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd