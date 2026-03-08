Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘E mban mend’! Mateo surprizon Brikenën me çokollatat e preferuara të para katër viteve
Transmetuar më 08-03-2026, 19:00

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Gruas, shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 u mbush me momente të veçanta, teksa djemtë surprizonin vajzat me dhurata simbolike.

Momenti më i komentuar u regjistrua mes Mateos dhe Brikenës, kur ai i dhuroi pizhame të rehatshme, një tufë me lule të bardha dhe shumëllojshmërinë e shumëpritur të çokollatave të preferuara të saj.

Çfarë e bëri këtë dhuratë veçanërisht personale ishte fakti se Mateo mbajti mend preferencat e Brikenës nga koha kur njiheshin jashtë shtëpisë, rreth katër vite më parë.

Ky gjest u komentua gjerësisht nga pjesëmarrësit dhe ndjekësit, duke sugjeruar se marrëdhënia mes tyre po zbutet dita-ditës.

Momentet e 8 Marsit mund të shërbejnë si një hap i ri drejt afrimit mes dy banorëve brenda shtëpisë së famshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

