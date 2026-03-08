Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Elbasani fiton në Tiranë, përleshje në rrugët e kryeqytetit. Ndërhyn policia
Transmetuar më 08-03-2026, 18:14

Ndeshja e luajtur në stadiumin “Selman Stërmasi” mes Tiranës dhe Elbasanit përfundoi me fitoren 0-1 të skuadrës nga Elbasani. Megjithatë, përtej rezultatit sportiv, përballja solli tension dhe përplasje mes tifozërive.

Pas vërshëllimës përfundimtare të arbitrit, ofendimet dhe provokimet mes tifozëve u intensifikuan, duke krijuar situatë të tensionuar. Policia ndërhyri menjëherë për të parandaluar përshkallëzimin e dhunës dhe disa persona u shoqëruan në komisariat.

Rivaliteti i njohur historik mes dy tifozerive kontribuoi në atmosferën e tensionuar, ndërsa skuadrat kishin objektiva të ndryshme: Elbasani synon pozicionet e para në tabelë, ndërsa Tirana lufton për mbijetesë.

Situata tregon sërish sfidën e menaxhimit të sigurisë në ndeshjet me rivalitet të lartë dhe nevojën për praninë e policisë në mënyrë preventive në stadiumet shqiptare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

