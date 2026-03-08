Plazhi që Instagram nuk e ka shkatërruar (ende)

Plazhi “pasqyrë” që po mahnit botën – dhe që rrjetet sociale ende nuk e kanë shkatërruar
Çdo mëngjes, kur shkon në punë, Rumi Nakamura ndalon për një moment dhe sheh drejt oqeanit për të kuptuar “gjendjen” e tij. Nëse deti është i qetë dhe me ngjyrë blu të pastër, ajo ndjen gëzim. Kur dallgët janë të forta, thotë se edhe brenda saj krijohet një ndjesi trazimi. Për banorët e Fukutsu, një qytet bregdetar në prefekturën Fukuoka në Japoni, deti nuk është vetëm një pamje e bukur – është pjesë e jetës dhe identitetit të tyre.
Nakamura është rritur pranë detit, duke kaluar fëmijërinë në plazh, duke luajtur në rërë dhe duke notuar në ujërat e tij. Por vetëm kur udhëtoi në vende të tjera dhe vizitoi plazhe të ndryshme në botë, kuptoi se vendlindja e saj kishte diçka vërtet të veçantë.
Në këtë bregdet ndodh një fenomen i rrallë që krijon efektin e një pasqyre gjigante mbi rërë. Kur baticat tërhiqen dhe sipërfaqja e rërës mbetet e lagësht dhe e lëmuar, qielli reflektohet në mënyrë perfekte në tokë. Pamja është aq e qartë sa vizitorët ndihen sikur po ecin mes qiellit dhe detit, në fund të botës.
Ky fenomen është bërë i njohur me emrin “Fukutsu Kagami no Umi”, që do të thotë “Deti Pasqyrë i Fukutsu”.
Për shumë vite ishte një sekret i njohur vetëm nga banorët vendas. Sot, megjithatë, ai është kthyer në një atraksion që tërheq vizitorë nga e gjithë Japonia dhe gjithnjë e më shumë edhe nga turistë ndërkombëtarë.
Zona ishte e famshme prej kohësh edhe për një tjetër spektakël natyror. Në shenjtëroren Miyajidake Shrine, dy herë në vit – në shkurt dhe në tetor – perëndimi i diellit përputhet në mënyrë perfekte me rrugën që çon drejt detit, duke krijuar një korridor të artë drite që duket spektakolar.
Në vitin 2021, duke kërkuar mënyra të reja për të promovuar turizmin në zonë, Nakamura dhe zyra lokale e turizmit vendosën të promovonin më shumë fenomenin “Sea Mirror”, duke i inkurajuar vizitorët të shpërndanin fotografi në rrjetet sociale.
Pandemia e COVID-19 ndihmoi gjithashtu në rritjen e interesit. Me hapësirat e mbyllura që konsideroheshin të rrezikshme, shumë njerëz kërkonin vende të hapura për të kaluar kohën. Plazhi u bë një vend ideal për shëtitje dhe fotografi.
Vizitorët vendosnin tripodë për të realizuar foto ku siluetat e tyre dukeshin sikur qëndronin mbi qiellin e reflektuar në rërë. Shpejt, Instagram dhe rrjetet e tjera sociale u mbushën me këto imazhe të jashtëzakonshme.
Në shumë vende të botës, një rritje e tillë e turizmit shpesh sjell probleme: mbipopullim dhe ndotje. Por në Fukutsu, banorët vendosën ta mbrojnë këtë vend me çdo kusht.
Qyteti ka rreth 60 mijë banorë dhe mbi 30 grupe mjedisore që organizojnë rregullisht pastrime të plazhit. Shumë njerëz mbledhin mbeturina edhe gjatë shëtitjeve të përditshme.
Ideja është e thjeshtë: kur një vend është i pastër, askush nuk ndihet i lirë ta ndotë.
Ruajtja e këtij bregdeti lidhet edhe me një specie të rrezikuar: breshkat detare loggerhead. Në të kaluarën ato vinin shpesh për të hedhur vezë në këtë plazh, por që nga viti 2010 numri i tyre ka rënë ndjeshëm.
Shota Chawara nga organizata Fukutsu Sea Turtle Division u kërkon vizitorëve të jenë të kujdesshëm: të shmangin vizitat gjatë natës, të mos bëjnë zhurmë dhe të respektojnë periudhën e shumimit nga qershori deri në gusht.
Ai gjithashtu thekson rëndësinë e moslënies së mbeturinave, pasi disa breshka kanë ngordhur pasi kanë gëlltitur plastikë.
Vizitorët mund të kontribuojnë edhe vetë në mbrojtjen e plazhit. Zyra e turizmit ofron qese dhe pajisje për mbledhjen e mbeturinave, ndërsa organizohen edhe aktivitete ku turistët mund të pastrojnë bregdetin ndërsa eksplorojnë zonën.
Për Nakamura, ideja është e qartë: njerëzit duhet ta zbulojnë këtë vend të jashtëzakonshëm, por edhe të bëhen pjesë e mbrojtjes së tij.
Ajo shpreson që vizitorët të mos vijnë vetëm për fotografi, por edhe për të respektuar dhe ruajtur këtë bukuri natyrore.
Sepse për banorët e Fukutsu, deti nuk është thjesht një atraksion turistik. Ai është zemra e komunitetit të tyre.
