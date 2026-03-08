Pse peshqirët e banjës kanë vija?

Sekreti i vijave te peshqirët që shumica nuk e dinë – arsyeja do t’ju habisë
Është një detaj që shumica e njerëzve e shohin çdo ditë, por pak e dinë pse ekziston. Peshqirët e banjës zakonisht kanë një ose disa vija të dukshme në skaj, dhe për shumë vite njerëzit mendonin se ishte thjesht një element dekorativ. Por në fakt, ato kanë një funksion të rëndësishëm.
Debati për këtë detaj u bë viral në rrjetin social X, kur një përdorues pyeti se për çfarë shërben ajo pjesë e peshqirit. Postimi u përhap aq shumë sa edhe media të mëdha ndërkombëtare u përpoqën të gjenin përgjigjen.
Shumë njerëz mendonin se kjo vijë ishte vetëm për zbukurim ose se ishte një detaj që krijohej gjatë prodhimit të peshqirit. Por sipas ekspertëve të tekstileve, ajo ka një rol shumë më praktik.
Kjo pjesë quhet “dobby border” dhe përdoret për të forcuar strukturën e peshqirit. Ajo ndihmon që skajet të mos dëmtohen ose të mos fillojnë të shprishen me kalimin e kohës. Gjithashtu e bën peshqirin më të qëndrueshëm gjatë larjeve të shumta.
Përveç kësaj, kjo vijë ndihmon edhe në ruajtjen e formës së peshqirit dhe e bën më të lehtë palosjen e tij. Disa prodhues tekstilesh thonë se ajo mund të ndihmojë edhe në përmirësimin e përthithjes së ujit.
Pra, vijat që shohim në skajet e peshqirëve nuk janë vetëm për estetikë. Ato janë një element i menduar mirë në procesin e prodhimit, që i bën peshqirët më të fortë, më praktikë dhe më të qëndrueshëm me kalimin e kohës.
