Si të kërkosh rritje rroge në mënyrën e duhur, sipas 5 menaxherëve

Sekreti për të marrë rritje rroge: çfarë bëjnë ndryshe njerëzit që paguhen më shumë
Në një botë ideale, kur e meriton një rritje rroge, do ta merrje automatikisht. Do të mjaftonin puna jote, përvoja, aftësitë dhe vitet që ke në kompani. Por realiteti është ndryshe. Edhe nëse punon në një kompani që zhvillohet dhe ka mundësi për rritje rroge ose promovim, shpesh duhet ta kërkosh vetë.
Për këtë arsye është e rëndësishme të dish si ta bësh këtë bisedë me eprorin tënd pa ankth dhe pa bërë gabime. Disa menaxherë nga fusha të ndryshme kanë ndarë këshilla që mund të të ndihmojnë të marrësh rritjen që mendon se meriton.
Merr më shumë përgjegjësi
Një nga mënyrat më të shpejta për të përparuar në punë është të tregosh se je gati për më shumë përgjegjësi. Fillimisht duhet të kryesh në mënyrë të shkëlqyer detyrat që ke aktualisht. Më pas, përpiqu të zgjidhësh probleme dhe të marrësh iniciativa që zakonisht i përkasin një pozicioni më të lartë.
Kjo kërkon organizim të mirë të kohës dhe një kuptim të qartë të strategjisë së kompanisë. Sa më mirë të kuptosh prioritetet e saj, aq më lehtë do të tregosh se je një person i vlefshëm për ekipin.
Trego qartë çfarë ke arritur
Kur kërkon rritje rroge, nuk mjafton vetëm të thuash se punon shumë. Duhet të tregosh konkretisht çfarë ke arritur. Për shembull, mund të përmendësh projekte që ke përfunduar me sukses, klientë të rinj që ke sjellë apo rezultate që kanë ndikuar pozitivisht në biznes.
Numrat dhe rezultatet konkrete janë gjithmonë bindës. Nëse ke marrë vlerësime pozitive nga kolegët ose drejtuesit, përmendi edhe ato gjatë bisedës.
Fokusoju performancës, jo nevojës
Një gabim i zakonshëm është të kërkosh rritje rroge duke përmendur arsye personale, si rritja e shpenzimeve apo qirasë. Megjithatë, kompanitë nuk vendosin për rritjet e pagave bazuar te nevojat personale të punonjësve.
Argumenti më i fortë është performanca jote dhe vlera që i sjell kompanisë. Për këtë arsye, fokusoje bisedën te rezultatet dhe kontributi yt në ekip.
Përgatitu paraprakisht për bisedën
Kërkimi i një rritjeje rroge mund të jetë një bisedë e vështirë, ndaj është mirë të përgatitesh paraprakisht. Mund të praktikosh atë që do të thuash dhe të mendosh për pyetjet apo kundërshtimet që mund të marrësh nga eprori.
Kur e provon bisedën paraprakisht, fiton më shumë siguri dhe e ke më të lehtë të përballosh çdo përgjigje gjatë takimit real.
Fol edhe për të ardhmen
Kur kërkon një rritje rroge, është e rëndësishme të tregosh se je i përkushtuar ndaj kompanisë dhe se dëshiron të rritesh profesionalisht brenda saj.
Shpjego cilat janë planet e tua për të ardhmen dhe si mendon të kontribuosh në zhvillimin e biznesit. Mund të propozohet edhe marrja e përgjegjësive të reja ose zhvillimi i projekteve që mund të sjellin përfitime për kompaninë.
Kur menaxherët shohin se një punonjës është i motivuar dhe i përkushtuar për të kontribuar në rritjen e kompanisë, ata janë shumë më të prirur të marrin në konsideratë një rritje rroge.
