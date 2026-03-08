Drejtuesi i pajisjeve OpenAI jep dorëheqjen pas marrëveshjes me Pentagonin

SHBA- Caitlin Kalinowski, e cila mbikëqyrte harduerin në OpenAI, njoftoi dorëheqjen e saj të shtunën, duke përmendur shqetësime në lidhje me marrëveshjen e kompanisë me Departamentin e Mbrojtjes. Në një postim në rrjetet sociale në X, Kalinowski shkroi se OpenAI nuk mori kohë të mjaftueshme para se të pranonte të vendoste modelet e saj të inteligjencës artificiale në rrjetet e klasifikuara të cloud-it të Pentagonit.
"IA luan një rol të rëndësishëm në sigurinë kombëtare", shkroi Kalinowski. "Por mbikëqyrja e amerikanëve pa mbikëqyrje gjyqësore dhe autonomia vdekjeprurëse pa autorizim njerëzor janë çështje që meritonin më shumë shqyrtim sesa u debatua." Reuters nuk mundi të kontaktonte menjëherë Kalinowskin për koment, por ajo shkroi në X se, ndërsa ka "respekt të thellë" për CEO-në e OpenAI, Sam Altman, dhe ekipin, kompania njoftoi marrëveshjen me Pentagonin "pa përcaktuar pengesat mbrojtëse", postoi ajo.
"Është para së gjithash një shqetësim qeverisës," shkroi Kalinowski në një postim të mëvonshëm në X. "Këto janë shumë të rëndësishme që marrëveshjet ose njoftimet të nxitohen."OpenAI tha një ditë pas arritjes së marrëveshjes se ajo përfshin masa mbrojtëse shtesë për të mbrojtur rastet e përdorimit të saj. Kompania të shtunën përsëriti se "vijat e saj të kuqe" përjashtojnë përdorimin e teknologjisë së saj në mbikëqyrjen e brendshme ose armët autonome.
“Ne e pranojmë që njerëzit kanë pikëpamje të forta rreth këtyre çështjeve dhe do të vazhdojmë të angazhohemi në diskutime me punonjësit, qeverinë, shoqërinë civile dhe komunitetet në mbarë botën”, tha kompania në një deklaratë për Reuters. Kalinowski iu bashkua OpenAI në vitin 2024, pasi drejtoi zhvillimin e pajisjeve të realitetit të shtuar në Meta Platforms (META.O)., hap një skedë të re.
