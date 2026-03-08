Tenistja kërcënohet me armë para ndeshjes: “Humb ose familja jote vdes”

Një incident i rëndë ka tronditur botën e tenisit, pasi tenistja hungareze Panna Udvardy ka bërë publike mesazhe kërcënuese që mori përpara një ndeshjeje në turneun Antalya WTA 125.
Sportistja, e renditur në vendin e 95 në botë, deklaroi se nga një numër i panjohur në WhatsApp i erdhën disa mesazhe shqetësuese, ku dërguesi i kërkonte të humbiste ndeshjen. Në të kundërt, sipas mesazhit kërcënues, familja e saj do të ishte në rrezik.
Sipas Udvardy-t, personi që e kërcënoi i dërgoi edhe një fotografi të një arme dhe pretendoi se kishte informacion të detajuar për familjen e saj, përfshirë vendbanimin, automjetet që përdornin dhe madje edhe numrat e telefonit.
Tenistja bëri të ditur se menjëherë njoftoi organizatorët e turneut dhe familjen e saj, ndërsa autoritetet nisën hetimet për rastin.
Masa sigurie gjatë ndeshjes
Organizatorët e turneut morën masa të menjëhershme sigurie dhe tre oficerë policie qëndruan pranë sportistes gjatë zhvillimit të ndeshjes. Policia vizitoi gjithashtu banesën e prindërve të saj për të garantuar sigurinë e familjes.
Pavarësisht situatës së tensionuar, Panna Udvardy zbriti në fushë, por u eliminua në çerekfinale nga tenistja ukrainase Anhelina Kalinina me rezultatin 7–6 dhe 7–5.
Dyshime për manipulim ndeshjesh
Ky nuk është rasti i vetëm i raportuar së fundmi. Pak ditë më parë edhe tenistja italiane Lucrezia Stefanini deklaroi se kishte marrë kërcënime të ngjashme gjatë kualifikueseve të turneut Indian Wells.
Edhe ajo raportoi mesazhe në WhatsApp, ku i ishin dërguar fotografi arme dhe informacione për familjen e saj.
Autoritetet e tenisit ndërkombëtar kanë nisur hetime për të zbuluar nëse këto raste lidhen me tentativa për manipulimin e ndeshjeve nga rrjete bastesh ilegale, një problem që prej vitesh shqetëson sportin profesionist.
