Sa zgjat fluturimi më i shkurtër me avion në botë

Fluturimi që do ju habisë sa fare pak zgjat dhe ndodh çdo ditë në Evropë ✈️
Ekziston një fluturim komercial në planet që zgjat më pak se dy minuta. Bëhet fjalë për një rrugë ajrore prej vetëm 2.7 kilometrash që lidh dy ishuj të vegjël në veri të Skocisë dhe që funksionon prej më shumë se 50 vitesh.
Mirë se vini në Ishujt Orkney, në pjesën më veriore të Skocisë dhe të Britanisë së Madhe. Këta ishuj të vegjël, të shpërndarë në Oqeanin Atlantik, janë pak të banuar dhe karakterizohen nga natyrë e egër, bimësi e ulët dhe liqene të vegjël të njohur si “loch”. Për shkak të pozicionit të tyre gjeografik, për shekuj me radhë këtu ka pasur një prani të fortë vikinge.
Megjithatë, arsyeja pse këta ishuj janë bërë të famshëm sot lidhet me një rekord të pazakontë botëror.
Nëse dikush dëshiron të udhëtojë nga ishulli Westray në ishullin edhe më të vogël Papa Westray, do të hipë në fluturimin komercial më të shkurtër në botë. Ky rekord është konfirmuar edhe nga Libri i Rekordeve Guinness.
Sa zgjat fluturimi?
Mesatarisht, fluturimi zgjat rreth 80 sekonda. Rekordi për fluturimin më të shpejtë është vetëm 53 sekonda dhe i përket pilotit Stuart Linklater, i cili e ka kryer këtë itinerar më shumë se 12 mijë herë gjatë karrierës së tij.
Është e vështirë të imagjinohet sa shpejt kalon koha në një udhëtim kaq të shkurtër. Zakonisht, vetëm procesi i ngritjes dhe uljes së avionit zgjat disa minuta në fluturimet normale. Por në këtë rast gjithçka ndodh shumë shpejt.
Fluturimi operohet nga kompania skoceze Loganair dhe ka nisur që në vitin 1967. Ai është pjesë e një itinerari më të gjatë që lidh Westray me Kirkwall, kryeqytetin e Ishujve Orkney, i cili ka rreth 10 mijë banorë.
Distanca prej 2.7 kilometrash është aq e shkurtër sa është më e vogël edhe se pista kryesore e aeroportit të Edinburgut.
Një avion shumë i vogël
Avioni që përdoret për këtë fluturim është një Britten Norman BN-2 Islander, një avion i vogël që është pak më i madh se një minibus dhe mund të transportojë vetëm 8 pasagjerë.
Ata që kanë udhëtuar me këtë avion tregojnë se hapësira është shumë e kufizuar dhe është e vështirë edhe të shtrish këmbët. Por në një fluturim që zgjat vetëm 80 sekonda, askush nuk ka kohë të shqetësohet për këtë.
Për banorët e pakët të këtyre ishujve, ky fluturim është pjesë e jetës së përditshme dhe realizohet disa herë në ditë. Për shkak të motit të paqëndrueshëm në këtë zonë, turbulencat janë të zakonshme, por pothuajse askush nuk ankohet pasi fluturimi përfundon shumë shpejt.
Ndërkohë, turistët që udhëtojnë deri në këtë pjesë të largët të Evropës vetëm për të përjetuar fluturimin më të shkurtër në botë shpesh mbeten pak të zhgënjyer. Në fund të fundit, një minutë e gjysmë është shumë pak kohë – jo vetëm për një fluturim, por për pothuajse çdo gjë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
