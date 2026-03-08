Lady Gaga konfirmon planet për martesë me Michael Polansky

8 Mars 2026 – Këngëtarja Lady Gaga ka zbuluar planet për martesë me të fejuarin Michael Polansky gjatë emisionit radiofonik “Romantic Radio”, të drejtuar nga Bruno Mars.
Në një mesazh të regjistruar, Gaga i kërkoi Marsit të zgjidhte një këngë të veçantë për çiftin:
“Unë dhe i fejuari im udhëtojmë gjatë gjithë vitit, por do të martohemi së shpejti. Shpresonim që të mund të zgjidhje një këngë të veçantë për ne.”
Bruno Mars reagoi me humor dhe zgjodhi këngën “Risk It All” nga albumi i tij i ri The Romantic si homazh për lidhjen e tyre.
Çifti u fotografua për herë të parë së bashku në natën e Vitit të Ri 2020 në Las Vegas dhe bëri publike lidhjen menjëherë pas Super Bowl të po atij viti. Pas katër vitesh lidhjeje, Lady Gaga dhe Michael Polansky u fejuan.
Në një intervistë për Rolling Stone në tetor 2025, Gaga foli për ndikimin e Polanskyt në jetën e saj, veçanërisht gjatë sfidave me shëndetin mendor:
“Të qenit e dashuruar me dikë që kujdesej për veten time të vërtetë bëri një ndryshim të madh. Ai më ndihmoi të kuptoja sa e çmuar është jeta ime dhe ta shihja veten me më shumë vlerë.”
Kjo zbulim konfirmon se një dasmë është në horizont për çiftin e njohur të showbizit.
