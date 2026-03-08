Gratë që po ndryshojnë botën dhe frymëzojnë breza

8 Mars 2026 – Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Grave, kujtojmë gratë që gjatë vitit 2025 ndikuan në politikë, shoqëri, art, sport dhe ekonomi, duke treguar se guximi, vizioni dhe këmbëngulja mund të sjellin ndryshim.
Politika dhe aktivizmi:
Presidentja e Komisionit Evropian nisi iniciativa për mbrojtjen e klimës dhe forcimin e barazisë gjinore në Bashkimin Evropian, duke treguar se politika mund të jetë efikase dhe njerëzore.
Sanae, gruaja e parë kryeministre e Japonisë, fokusuar te inovacioni dhe fuqizimi i grave në sektorin publik, frymëzoi vajza të reja të besojnë në rolin e tyre në ndryshimet politike dhe shoqërore.
Elisabeth dhe Maggie në Malavi punuan për të drejtat e grave dhe vajzave, duke krijuar programe edukimi dhe mbështetje për komunitetet e margjinalizuara.
Malala vazhdoi të luftojë për arsimimin e vajzave në zonat e krizës, duke ofruar programe të reja për të ardhmen e brezave të rinj.
Biznesi dhe inovacioni:
Hoda ndërthur sipërmarrjen me aktivizmin shoqëror në industrinë e modës, duke fuqizuar grupet e margjinalizuara dhe promovuar diversitetin.
Mira themeloi një startup inovativ në fushën e inteligjencës artificiale, duke treguar se teknologjia mund të ketë ndikim shoqëror dhe të hapë dyer për gratë e reja.
Sporti:
Tenistja polake dominon turnetë botërorë dhe frymëzon sportistet e reja me përkushtim dhe disiplinë.
Gjimnastja amerikane Simone Biles promovoi shëndetin mendor dhe barazinë në sport, duke u bërë shembull për sportistët dhe sportistet që synojnë rezultate të larta.
Arti dhe kultura pop:
Aktorja dhe producentja australiane fuqizoi figurat femërore në film, duke sfiduar stereotipet dhe duke krijuar përmbajtje me ndikim.
Zendaya frymëzoi brezat e rinj me kreativitet dhe angazhim shoqëror, duke u bërë simbol i vetëbesimit dhe autenticitetit.
Rosé, ylli i BLACKPINK, ndikoi përtej muzikës përmes projekteve humanitare dhe angazhimit social, duke treguar se arti mund të ketë ndikim global.
Këto histori tregojnë se gratë jo vetëm frymëzojnë, por edhe udhëheqin, sjellin risi dhe nxisin ndryshim në shoqëri, duke formësuar të tashmen dhe frymëzuar brezat e ardhshëm.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd